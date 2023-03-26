Link Live Streaming Trans7, Nonton Siaran Langsung MotoGP Portugal 2023

PIKIRAN RAKYAT - Menyimak link live streaming Trans7 pada Minggu, 26 Maret 2023. Saksikan langsung balapan MotoGP Portugal 2023.
Balapan perdana MotoGP musim ini akan segera diadakan di Sirkuit Portimao, Portugal dengan tajuk MotoGP Portugal 2023. Balapan kelas utama dijadwalkan berlangsung pukul 20.00 WIB.
Di balapan perdana musim ini, pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez berhasil keluar sebagai pole position MotoGP Portugal 2023. Ia akan start di posisi terdepan dan memimpin para pembalap lainnya.
Marc Marquez berhasil torehkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Torehan waktu miliknya yakni 1 menit, 37,226 detik, meninggalkan jauh lawannya di peringkat kedua yakni Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Jorge Martin (Pramac Racing).
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Berikut adalah posisi starting grid MotoGP Portugal 2023:
1 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 1'37.226s
2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23)
3 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23)
4 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22)
5 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16)
6 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23)
7 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP23)
8 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22)
9 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22)
10 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22)
11 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)
12 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23)
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Qualifying 1:
13 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22)
14 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V)
15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)
16 Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V)
17 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1)
18 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)
19 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)
20 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22)
21 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22)
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