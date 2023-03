Harga Mobil Baru Toyota Jelang Ramadhan 2023, Bisa Dipakai Mudik Lebaran

PIKIRAN RAKYAT- Menyimak harga mobil baru Toyota jelang Ramadhan 2023. Solusi untuk mudik Lebaran 2023.

Sebentar lagi masyarakat di seluruh dunia akan menyambut bulan suci Ramadhan. Salah satu ciri khas dari bulan Ramadhan adalah masyarakat ingin mudik dan pulang ke kampung halamannya masing-masing.

Apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang sudah berangsur normal, pemerintah sudah mengizinkan aktivitas mudik. Maka diprediksi jutaan orang akan turun ke jalan pada musim Lebaran 2023 ini.

Untuk mudik, mobil pun bisa dijadikan solusi pulang ke kampung halaman. Ada berbagai mobil yang bisa dijadikan pilihan, Toyota adalah salah satunya.

Toyota memiliki berbagai produk mobil yang cocok menemani aktivitas Anda mudik ke kampung halaman. Ada berbagai pilihan mobil seperti sedan, SUV, MPV, LMPV, SUV, LSUV, dan lainnya yang bisa dijadikan pilihan.

Lantas, berapa harga dari mobil baru Toyota jelang Ramadhan 2023 ini? Simak daftar lengkapnya yang kami siapkan untuk Anda untuk daerah Jakarta, Bekasi, Banter

All New Vios

All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) Rp355.200.000