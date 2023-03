Lexus Ungkap Alasan Belum Rilis Harga All New Lexus RZ, Berikut Isu yang Masih Jadi Fokus

PIKIRAN RAKYAT - Lexus Indonesia yang berada di bawah naungan PT Toyota Astra Motor menjelaskan alasan harga All New Lexus RZ belum dirilis kendati sudah diluncurkan pada gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023.

Hal ini dijelaskan langsung oleh General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma dalam Exclusive Media Gathering di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 13 Maret 2023.

“Kalau kepastian harga memang belum kami rilis karena itu kan memang akan dipastikan dulu semua kompartemennya bisa lokal. Kenapa lokal itu juga berhubungan dengan bagaimana kami bisa mempersiapkan sales dan after sales sehingga seluruh konsumer Lexus yang membeli All New RZ bisa nyaman selama 5 tahun,” ujarnya.

“Selama 5 tahun itu kita free maintenance fan RZ itu sudah garansi selama 8 tahun. Jadi pada saat itu ready kami pastikan harganya juga akan berbarengan dengan launching,” kata Maduma.

Dalam hal ini, menurut Maduma, kesiapan Lexus juga disertai dengan bagaimana mereka terus mempersiapkan konsumennya agar tidak kaget ketika menggunakan mobil listrik.

“Bagaimana kita bisa mengedukasi customer adalah paling susah karena contoh kecilnya masih banyak yang melakukan kesalahan saat melakukan charging,” tuturnya.

“Masih banyak yang beranggapan lebih baik di-charge di rumah saja dan kadang malah kecolongan baterai habis saat pulang kerja. Padahal lebih mudah kalau sebelum pulang charge dan selesai kerja sudah full,” tuturnya.

Kendati masih banyak yang awam tentang metode pengisian baterai, tetapi menurut Maduma, penjualan mobil listrik Lexus sudah cukup baik.