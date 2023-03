Cherry Omoda 5 Ditargetkan Laku 400 Unit Setiap Bulan, Harga OTR Rp399 Juta Hanya Berlaku Sementara

PIKIRAN RAKYAT - PT Cherry Sales Indonesia (CSI) ungkap target penjualan mobil terbarunya Cherry Omoda 5 dan penetapan harga On The Road (OTR) gelaran pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 pada Minggu, 12 Maret 2023.

“Target adalah 1000 per bulan dari semua model. Dan 40 persen itu adalah dari Omoda 5c sisanya adalah dari Tiggo series. SPK Omoda artinya diharapkan bisa 400 unit per bulannya,” tutur Rendy Radito, Director Of Sales PT CIS dalam Talk Show bertajuk Cross F Future With Omoda 5, Minggu 12 Maret 2023z

“Menurut kami harusnya harga ini bisa kami tahan sampai janji total SPK kami. Seharusnya bisa ditahan sampai semester 1 selesai,” ujar Rendy kembali, yang artinya harga OTR Cherry Omoda 5 saat ini bisa mulai berhenti berlaku pada bulan Juni 2023.

Menurutnya, harga material cost memang sudah naik cukup jauh. Namun, Cherry berkomitmen di Indonesia untuk menjadi bagian dari alternatif otomotif Indonesia.

Bentuk komitmen Cherry menurut Rendy adalah untuk terus mempermudah keluarga konsumen Cherry agar semakin banyak dan bisa mendapatkan produk Cherry dengan harga murah, tetapi merasakan produk berkualitas.

“Tentunya sampai kapan harga ini tetap berlaku adalah kembali melihat konsumen dan diharapkan mencapai angka sebesar-besarnya. Ini juga berkaitan dengan delivery promise yang mana sampai April harus sudah dikirimkan,” kata Rendy.

Selain itu, ia juga menjelaskan kenapa selisih harga OTR Cherry Omoda 5 dengan harga peluncuran Cherry 5 hanya sedikit.

“Penjelasannya sederhana, karena Omoda itu sudah komplet. Pertama ada desain yang sudah sangat modern. Safety-nya pun aktif maupun pasif dengan tenaga dan torsi yang berlimpah,” katanya.