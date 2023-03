Spesifikasi Lengkap KIA EV 6, Cas Baterai Sampai Penuh Bisa Dibawah 30 Menit!

PIKIRAN RAKYAT - PT Kreta Indo Artha (KIA) mulai menyerahkan mobil listrik KIA EV6 kepada konsumen yang sudah memesannya. Mobil dikirimkan pertama kali sebanyak 150 unit di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023.

Marketing and Development Division head KIA, Ario Soerjo menyatakan KIA EV 6 siap menjadi produk mobil listrik berkualitas baru di Indonesia. Torehan mobil ini bahkan siap untuk mengalahkan mobil sejenis lainnya, salah satunya Hyundai Ioniq 5.

“Sejak tampil pertamanya, The All New Kia EV6 telah mengambil perhatian masyarakat, terutama dengan bertambahnya terus-menerus antusiasme masyarakat terhadap kendaraan berbasis baterai (BEV) yang menjadi tren sejak dua tahun terakhir,” kata Ario seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya.

Demi mengalahkan Hyundai Ioniq 5, KIA EV 6 sudah dibekali berbagai spesifikasi untuk menjadikannya mobil listrik nomor satu di Indonesia. Seperti apa spesifikasi lengkap mobil ini?

Untuk spesifikasinya, KIA EV 6 dikembangkan di studio desain Kia di Seoul, Frankfurt, dan Irvine, California. Mobil ini pun menjadi hasil kolaborasi yang berdasar filosofi desain opposites united.

Untuk tampilannya, mobil ini menggunakan tampilan spesial di bagian depannya yaitu grill memiliki desain digital tiger. Desain grill tadi dipadu dengan lampu depan yang memiliki pola sequential dynamics. Tutup bagasi juga berfungsi sebagai spoiler dengan klaster lampu belakang yang menyatu.

Diklaim hadir dengan desain mendetail, gagang pintu KIA EV6 hadir dengan model flush exterior door handle. Ukuran bannya sebesar 20 inci menambah kegagahan mobil listrik ini.

Untuk spesifikasinya, mobil listrik ini memiliki dimensi panjang 4.695 mm, lebar 1.890 mm, dan tinggi 1.550 mm, diikuti jarak sumbu roda (wheelbase) 2.900 mm.