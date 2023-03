Lexus RZ Resmi Diluncurkan di GJAW 2023, Jadi Primadona Orang Kaya Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Lexus baru saja meluncurkan mobil terbarunya di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023. Mobil terbaru yang diluncurkan tersebut adalaha All New Lexus RZ.

Mobil ini bisa saja menjadi primadona baru bagi orang kaya di Indonesia. Selain bentuknya yang mewah, fitur dan teknologi yang dipasang pada mobil ini juga terhitung canggih.

Dalam keterangannya, General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma menyatakan Lexus RZ menjadi salah satu model pertama Lexus berjenis battery electric vehicle (BEV).

"Kali ini Lexus akan memperkenalkan The All New Lexus RZ yang merupakan Lexus First Dedicated BEV model secara ekslusif kepada pengunjung dan Lexus Enthusiast," kata Bansar Maduma dalam keterangan resmi ke Pikiran-Rakyat.com pada Minggu, 12 Maret 2023.

Dalam keterangannya, Bansar Maduma menjelaskan Lexus RZ merupakan versi produksi dari mobil konsep yang dipamerkan sebelumnya, yaitu Lexus LF-Z Electrified Concept.

"Pada ajang GIIAS 2022 tahun lalu, kami menghadirkan mobil konsep "Lexus LF-Z Electrified Concept" yang merupakan simbol transformasi "The Next Generation of Lexus"," ujar Bansar.

"Mobil ini akhirnya terealisasi melalui The All New Lexus RZ," tuturnya lagi.

Untuk spesifikasinya, mobil ini menjadi penerus mobil listrik lainnya dari Lexus yaitu UX300e.