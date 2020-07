Toyota Pastikan Corolla Cross Meluncur Pekan Depan di Indonesia, Simak Bocoran Harganya

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) memastikan Corolla Cross hadir di pasar otomotif tanah air pekan depan.

Mobil ini bakal diluncurkan di Indonesia secara virtual pada Kamis 6 Agustus 2020.

Dalam undangan resmi kepada redaksi Pikiran-Rakyat.com disebutkan Toyota bakal menggelar acara bertajuk All New Corolla Cross : Two Sides of the Finest.

Selain itu, tidak disebutkan lagi bocoran apapaun terkait spesifikasi mobil yang lebih dulu diperkenalkan Toyota di Thailand pada 9 Juli 2020.

Namun menariknya, melalui akun media sosial instagram @Toyotaid memberikan bocoran bila akan terdapat model hybrid dari Corolla Cross yang meluncur pekan depan.

"Who says your rebellious side can’t also be responsible for your family’s future? Get ready to have The All New Corolla Cross, coming soon on 6th August," ungkap keterangan dalam postingan akun instagram @Toyotaid.

Meski belum secara resmi diluncurkan, Pikiran-Rakyat.com beberapa waktu lalu mendapatkan bocoran harga Corolla Cross dari salah satu jaringan dealer resmi Toyota yang ada di kawasan Jakarta Selatan.