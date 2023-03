Subaru Crosstrek meluncur di GJAW 2023, Harga Mulai Rp540 Juta

PIKIRAN RAKYAT - Subaru Indonesia meluncurkan mobil baru bernama Subaru Crosstrek pada Jumat 10 Maret 2023. Mobil ini diluncurkan di hari pertama pembukaan pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di JCC Convention Center.

Dalam acara peluncuran, Operating Officer Subaru Indonesia, Arie Christopher menyatakan Subaru Crosstrek merupakan SUV yang ideal untuk digunakan di berbagai kondisi jalan.

"Hari ini kami Subaru Indonesia merasa bangga bisa memperkenalkan the All New Subaru Crosstrek di GJAW 2023. Sebuah compact SUV yang tangguh dan memiliki teknologi Subaru Core Technology," kata Arie pada Jumat, 10 Maret 2023 di pameran otomotif GJAW 2023 JCC Convention Center.

Subaru sebelumnya sempat mengumumkan peluncuran mobil baru ini lewat teaser di media sosialnya. Jika dilihat, maka mobil ini mirip dengan Subaru Crosstrek yang sudah diuncurkan terlebih dahulu.

Subaru Crosstrek sebenarnya sudah diluncurkan di Jepang akhir tahun 2022. Mobil ini merupakan penerus dari SUV legendaris Subaru, Subaru XV.

Untuk spesifikasinya, mobil ini memiliki dimensi panjang 4.480 mm, lebar 1.800 mm, dan tinggi 1.575. Mobil ini juga memiliki wheelbase (jarak sumbu roda) 2.670 mm dengan ground clearance (jarak terendah bodi ke tanah) 200 mm. Jarak ini membuat Subaru Crosstrek cocok digunakan di jalanan dengan medan lumayan berat.

Mobil ini mendapatkan lampu depan dengan desain yang lebih tajam. Grille depannya kokoh memberikan kesan tegas sebuah SUV.

Beralih ke bagian belakang, buritan Subaru Crosstrek juga mendapatkan ubahan baru dengan desain tajam.

