KIA EV 6 Sudah Terpesan 150 Unit Meski Harganya Tembus Rp1 Miliar, Mulai Diserahkan kepada Konsumen

PIKIRAN RAKYAT - PT Kreta Indo Artha (KIA), yang berada di bawah naungan Indomobil Group mulai menyerahkan secara unit KIA EV6 kepada konsumen pembeli pertama.

Unit-unit KIA EV6 itu diserahkan kepada enam konsumen dalam acara pembukaan booth KIA pada gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023, yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) mulai 10 hingga 19 Maret 2023.

Sebagaimana disebutkan oleh Marketing and Development Division Head KIA Ario Soerjo, serah terima unit pertama EV6 menjadi tanda KIA memulai era baru dalam menjual mobil listrik di Indonesia.

“Sejak tampil pertamanya, The All New Kia EV6 telah mengambil perhatian masyarakat, terutama dengan bertambahnya terus-menerus antusiasme masyarakat terhadap kendaraan berbasis baterai (BEV) yang menjadi tren sejak dua tahun terakhir,” kata Ario sesudah konferensi pers di booth KIA di GJAW 2023, Jumat, 10 Maret 2023.

Menurut Ario, kehadiran The All New KIA EV6 berada pada momentum yang tepat, karena berbarengan dengan melonjaknya permintaan mobil listrik berbasis baterai. Hal itu juga diyakini sebagai dampak positif pulihnya ekonomi nasional dan meningkatnya harga BBM.

Menurut Ario kembali, secara data penjualan BEV di Indonesia pada tahun 2022 menyentuh angka 10.000 unit, jauh melonjak jika dibandingkan dengan angka perolehan pada tahun 2021 yang sebelumnya cuma bisa terjual 685 unit.

Kembali kepada The All New KIA EV6, menurut Ario keunggulan EV6 diklaim dalam hal performa. Menurutnya hal ini yang memengaruhi besarnya permintaan yang diterima oleh KIA, dengan permintaan lebih dari 150 unit yang tercatat sejauh ini.

“Kia EV6 menandai era baru percaturan industri kendaraan listrik di Indonesia. Performa Dual motor AWD yang mengagumkan dan waktu pengisian daya yang sangat cepat akan meningkatkan kenikmatan berkendara dan kenyamanan tinggi serta memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa serta unik,” ujar Ario.