Luncurkan Aplikasi Service My Hyundai di GJAW 2023, Hyundai Hadirkan Inovasi bagi Pelanggan

PIKIRAN RAKYAT - Ikut meluncurkan produk baru di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW), Hyundai meluncurkan layanan purnajual terbaru yang bernama aplikasi Service My Hyundai pada Jumat, 10 Maret 2023.

“Pada kesempatan kali ini Hyundai kembali memperkuat komitmen dalam mewujudkan inovasi yang bermakna kepada pelanggan. Sebagai komitmen terhadap pelanggan, kami selalu ingin menghadirkan kendaraan yang bebas kekhawatiran (worry free) dan peace of mind bagi pengendara,” ujar Makmur, Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) di Hall 2, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut Makmur, layanan purnajual itu selalu menjadi tujuan dari PT HMID sebagaimana tagline mereka, Hyundai Hadir Untukmu.

“Kali ini kami ingin meluncurkan program aplikasi terbaru bernama Service My Hyundai yang dapat membantu pelanggan melakukan servis mobil berkala maupun kerusakan dengan mengakses melalui jarinya di My Hyundai,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, layanan aplikasi Service My Hyundai itu dijelaskan oleh General Manager of Before Service Department PT HMID, Putra Samiaji.

“Di awal tahun ini kami seperti yang kita sudah perkenalkan adalah Hyundai Hadir untukmu. Program ini adalah payung dari seluruh layanan purnajual sehingga bisa menjamin kenyamanan kepada seluruh pelanggan Hyundai,” kata Putra.

Menurut Putra, sejak 3 tahun terakhir ini, ada beberapa layanan purnajual yang telah diluncurkan dari road assistance, mobile service, mobile charging, pickup delivery, hingga genuine parts Hyundai.

Dan menurut Putra, itu semua tidak bisa dijangkau bila Hyundai Indonesia tidak memiliki berbagai jaringan bengkel di Indonesia.