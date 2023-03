Harga All New Daihatsu Ayla, Termurah Rp134 Juta

PIKIRAN RAKYAT - Usai diperkenalkan Februari lalu, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) resmi memasarkan Daihatsu New Ayla di gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 10 Februari 2023.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pelanggan Daihatsu dan pemerintah Indonesi, karena kami berhasil meraih posisi ke-2 dalam 14 tahun berturut-turut. Selain itu kami mencapai new record dengan market share 18,6 persen pada oenjualan 188 ribu unit di tahun 2022,” ujar Sri Agung Handayani Director Corporate Planning & Communication ADM.

Menurut Sri, selaras dengan tagline ‘Daihatsu Sahabatku’, PT ADM selalu berharap untuk mendengar pelanggan dan berkomitmen pada purna jual untuk menghadirkan perawatan berkelanjutan.

“Kami juga membawa 8 unit mobil dengan ikon utama PT ADM, Astra Daihatsu New Ayla yang menampilkan Exciting Low Entry Hatchback yang dilengkapi DNGA, serta dibangun dengan from Indonesia by Indonesia to Indonesia,” tutur Sri menegaskan orisinalitas made in Indonesia New Ayla.

Menurut Sri, Daihatsu New Ayla ini secara penuh didesain oleh R&D Daihatsu yang ada di Karawang Indonesia. Dan New Ayla tidak hanya disematkan DNGA, namun juga dengan tiga pilar utama, yakni valuable, comfort, dan compact.

“Valuable adalah berharga dan worth it untuk pelanggan kami. Sebagaimana ada 2 tipe engine yakni 1.0 dan 1.2 liter. Selain itu juga compact namun lega, compact tapi luas, dan ada 3 varian dari X, M , dan R,” katanya.

“Untuk pelanggan yang lebih ingin kenyamanan dan keamanan, ada New Ayla ABS yang juga sudah bisa dipesan sekarang, silahkan hubungi outlet dealer dari sekarang,” ucapnya.

Menurut Sri juga ada pengubahan interior makin modern dengan sentuhan yang terbaru dari Daihatsu Ayla. Sebelumnya pada pengenalan belum bisa diakses, namun kini interior Daihatsu Ayla bisa dilihat sepusnya karena sudah fiks untuk masyarakat.