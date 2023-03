Jadi Pesaing Hyundai Creta, Harga Suzuki Grand Vitara Termurah Rp380 Jutaan

PIKIRAN RAKYAT - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengumumkan harga mobil SUV terbarunya Suzuki Grand Vitara. Mobil yang diluncurkan di pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 ini dijual mulai harga Rp380 jutaan.

Dalam keterangannya, Sales and Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Matsushita Ryohei mengaku senang mengumumkan harga Suzuki Grand Vitara di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023.

"Setelah diperkenalkan banyak yang bertanya tentang harga Suzuki Grand Vitara. Dalam momen ini kita dengan senang hati mengumumkan harga Grand Vitara" ucapnya di GJAW 2023 di JCC Convention Center, Jumat, 10 Maret 2023.

Perlu diketahui Suzuki Grand Vitara ini merupakan mobil baru yang bersaing di segmen mobil SUV compact. Dengan spesifikasinya, mobil ini menjadi lawan sepadan dari Honda HR-V dan Hyundai Creta.

Karenanya, Suzuki Grand Vitara disiapkan dengan spesial. Untuk spesifikasinya, Suzuki Grand Vitara ini memiliki panjang 4.345 m, lebar 1.795 mm, dan tinggi 1.645 mm diikuti wheelbase (jarak sumbu roda) 2.600 mm.

Suzuki Grand Vitara terbaru menggunakan platform terbaru Toyota yaitu Toyota New Global Architecture (TNGA-B).

Di bagian dapur pacunya, Suzuki Grand Vitara Hybrid menggunakan mesin yang sama dengan Ertiga Hybrid. Dapur pacu menggunakan mesin 1.500 CC, 4 silinder, yang ditambahkan teknologi mild hybrid. Mesin bisa menghasilkan tenaga hingga 103 PS diikuti torsi maksimum 138 Nm.

