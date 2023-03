Hyundai Catat 1.560 SPK di IIMS 2023, Creta Bukan yang Terlaris

PIKIRAN RAKYAT - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mendapatkan torehan impresif selama pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 berlangsung. Merk asal Korea Selatan ini berhasil menjual ribuan mobil.

Tercatat selama 11 hari pameran berlangsung, Hyundai berhasil mendapatkan 1.560 surat pemesanan kendaraan (SPK). Angka ini meningkat dari penjualan Hyundai di tahun sebelumnya di mana selama IIMS 2022 berlangsung mereka berhasil mendapatkan 1.500 SPK.

Tak hanya SPK saja, Hyundai juga berhasil mendapatkan berbagai penghargaan berharga di IIMS 2023. Penghargaan didapatkan atas keberhasilan merk tersebut memberikan pengalaman terbaik bagi pengunjung.

WooJune Cha, President Director PT Hyundai Motors Indonesia mengakui bahwa animo konsumen di booth Hyundai selama IIMS 2023 terhitung luar biasa.

Baca Juga: Siapkan Anggaran Rp2,3 Miliar, Simak Daftar Harga Mobil Jeep yang Akan Digunakan Pj Gubernur DKI Jakarta

"Hal ini memberikan motivas lebih bagi kami dalam mengarungi 2023 dengan memberikan lebih banyak lagi inovasi dan terobosan di setiap penyediaan produk dan layanan yang mampu melebihi ekspektasi pelanggan," kata Cha.

"Sehingga pelanggan bisa lebih puas dalam menikmati pengalaman berkendara yang worry-free bersama Hyundai," tuturnya dalam keterangan pada Pikiran-Rakyat.com pada Jumat, 3 Maret 2023.

Cha menjelaskan Hyundai berhasil mendapatkan dua penghargaan di IIMS 2023. Pertama adalah penghargaan Best Outdoor Activity untuk ruang tes drive outdoor yang mereka miliki. Selain itu Hyundai juga mendapatkan penghargaan Best Big SUV untuk unit Palisade dan Best Low MPV untuk Stargazer.

Ada enam produk yang dibawa Hyundai di IIMS 2023. Tetapi produk terlaris mereka di pameran otomotif tersebut bukanlah Hyundai Creta.