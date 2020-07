Dirancang untuk Mobilitas Sehari-hari, Mobil Listrik Mungil Wuling Mini EV Dibanderol Rp60 Jutaan

PIKIRAN RAKYAT - Mobil listrik saat ini telah jadi tren, apalagi mobil yang digerakan dengan energi listrik ini digadang-gadang sebagai solusi berkelanjutan dari transportasi yang ramah lingkungan karena tidak berbasis pada energi minyak bumi.

Tak heran jika sejumlah produsen mobil listri mulia bermunculan dengan berbagai variasi produknya. Termasuk Wuling yang meluncurkan Hong Guang MINI EV, mobil listrik mungil berkapasitas empat penumpang dengan harga RMB 28.800 sampai RMB 38.800 (Rp60 juta - Rp 80,7 juta).

Dilansir laman resmi perusahaan, Minggu 26 Juli 2020, Hong Guang MINI EV mengusung tagline "small on the outside, big on the inside/kecil dari luar, besar di dalam" dengan dimensi panjang 2,917mm, lebar 1,493mm, tinggi 1,621mm serta jarak sumbu roda 1,940mm.

Interiornya diklaim memiliki luas 741 liter, dan jika kursi belakang dilipat dapat memuat dua koper berukuran 26 inci atau kereta dorong bayi.

Mobil mungil ini dirancang untuk mobilitas sehari-hari di perkotaan, maka kecepatan maksimalnya pun dibatasi hanya 100km/jam. Sedangkan daya jelajahnya 170 km untuk sekali pengisian daya listrik.

Konsumen Hong Guang dapat memantau kondisi baterai mobil melalui aplikasi ponsel. Wuling mengklaim baterai mereka sudah dibekali teknologi tahan air dan debu setelah melewati 16 kali pengujian keselamatan secara ketat.

Meski mungil, 57 persen struktur bodi Hong Guang Mini EV menggunakan komponen baja. Hong Guang Mini akan bersaing dengan Chery eQ1 dan JMC E200N EV.