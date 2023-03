Daftar Lengkap Harga BBM 1 Maret 2023: Pertamina, Shell, Vivo, dan BP Kompak Naik Harga

PIKIRAN RAKYAT - Update harga terbaru bahan bakar minyak (BBM) Pertamina, Shell, Vivo, BP 1 Maret 2023. Semuanya kompak alami kenaikan.

Seluruh SPBU di Indonesia melakukan penyesuaian harga BBM yang dijual per Rabu, 1 Maret 2023. Penyesuaian ini terjadi pada PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, Vivo, hingga BP AKR.

Karena adanya penyesuaian ini, kebanyakan dari BBM tersebut mengalami kenaikan harga. Tetapi ada juga yang mengalami penurunan.

Pertamina mendapatkan kenaikan harga untuk BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo. Shell mengalami kenaikan harga pada BBM Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+.

Baca Juga: Partai Koalisi Sepatak Tidak Titipkan Nama Cawapres kepada Anies Baswedan

BP mengalami kenaikan untuk jenis BP 90, BP 92, dan BP 95. Sedangkan Vivo mengalami kenaikan untuk Revvo 92 dan 95.

Berikut adalah daftar harga lengkap BBM Pertamina, Shell, Vivo, BP per 1 Maret 2023 di seluruh wilayah Indonesia:

Pertamina

1. Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter (berlaku satu harga seluruh Indonesia)

2. Pertamax (RON 92): Rp13.300 per liter (naik dari awalnya Rp12.800 per liter)

3. Pertamax Turbo (RON 98): Rp15.100 per liter (naik dari awalnya Rp14.850 per liter)

4. Solar Subsidi: Rp6.800 (berlaku satu harga seluruh Indonesia)

5. Dexlite (CN 51): Rp14.950 per liter (turun dari awalnya Rp 18.300 - Rp 19.000 per liter)

6. Pertamina Dex (CN 53): Rp15.850 per liter (turun dari awalnya Rp16.650 per liter)