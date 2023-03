Harga BBM Pertamina dan Shell Naik per 1 Maret 2023, Kecuali Solar yang Malah Turun

PIKIRAN RAKYAT - Hari pertama bulan Maret 2023, Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali mengalami kenaikan harga. Sehingga pelanggan jenis BBM pertamax dan pertamax plus harus merogoh kocek lebih dalam.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs MyPertamina pada Rabu, 1 Maret 2023, harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Pertamax (RON 92) kini naik menjadi Rp13.300 per liter dari sebelumnya Rp12.800 per liter. Sedangkan Pertamax Turbo (RON 98) kini dijual dengan harga Rp15.100 dari sebelumnya Rp14.850 per liternya.

Sedangkan untuk BBM jenis Solar, malah mengalami penurunan harga.Dexlite (CN 51) turun menjadi Rp14.950 per liter. Sebelumnya BBM jenis ini dijual dengan harga Rp18.300-19.000 per liter.

Baca Juga: Shell Jual BBM Lebih Murah dari Pertamina, Simak Daftar Harga Bensin 1 Maret 2033

Penurunan harga juga terjadi untuk jenis Pertamina Dex (CN 53) kini menjadi Rp15.850 per liter dari harga sebelumnya Rp16.650 per liter.

Kenaikan harga BBM ini juga terjadi di sejumlah produk Shell juga mengalami kenaikan harga. Untuk jenis Shell Super mengalami kenaikan menjadi Rp13.990 per liter dari sebelumnya Rp13.950 per liter.

Kenaikan yang signifikan juga terjadi pada jenis BBM Shell V-Power menjadi Rp14.890 per liter dari Rp14.620 per liter. Kemudian untuk jenis Shell-V Power Nitro+ hari ini harga jualnya menjadi Rp15.240 per liter dari sebelumnya Rp14.980 per liter.

Sejalan dengan langkah Pertamina, Shell menurunkan harga BBM Shell V-Power Diesel dan Shell Diesel Extra. Shell V-Power Diesel turun menjadi Rp16.000 per liter dari sebelumnya Rp16.980 per liternya.