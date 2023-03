Harga BBM Pertamina Naik Hari Ini 1 Maret 2023, Pertamax Series Tembus Rp15.100 Per Liter

PIKIRAN RAKYAT - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Maret 2023. Akibatnya sejumlah harga BBM Pertamina mengalami kenaikan.

Misalnya Pertamax (RON 92) dan Pertamax Turbo (RON 98). Khusus dua BBM ini, Pertamina menaikkan harganya dengan jumlah yang cukup signifikan.

Tetapi tidak hanya kenaikan, ada juga harga BBM Pertamina yang turun harga. BBM tersebut adalah Dexlite (CN 51) dan Pertamina Dex (CN 53).

Berapa masing-masing kenaikan dan penurunan dari harga BBM Pertamina per 1 Maret 2023.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Pertamina pada Rabu, 1 Maret 2023, penyesuaian pertama dilakukan untuk BBM jenis Pertamax. Pertamax mengalami kenaikan harga dari awal Rp12.800 per liter menjadi Rp13.300 per liter, naik Rp500 per liter.

Selain itu, kenaikan juga terjadi pada Pertamax Turbo. Pertamax Turbo yang bulan sebelumnya dijual RpRp14.850 per liter berubah jadi Rp15.100 per liter, naik Rp250 per liter.

Tetapi ada juga harga BBM yang turun. Dexlite awalnya dijual Rp18.300-19.000 per liter. Kini berubah menjadi Rp14.950 per liter.

Terakhir, Pertamina Dex juga mendapatkan penyesuaian harga. Dari awalnya Rp16.650 per liter, di awal Maret 2023, harga Pertamina Dex jadi Rp15.850 per liter.