All New Lexus RX Meluncur di Indonesia, Ada Varian Hybrid

PIKIRAN RAKYAT - Lexus Indonesia meluncurkan produk mobil terbarunya, All New Lexus RX, Selasa, 21 Februari 2023. Mobil ini diluncurkan di The Immersion by Lexus di Menara Astra, Sudirman, Jakarta.

Mbil yang diluncurkan ini melengkapi tiga produk elektrifikasi sebelumnya. Sebelum All New Lexus RX meluncur, Lexus memiliki tiga produk elektrifikasi lainnya yaitu mobil Plug-in Hybrid Electric (PHEV), Hybrid Electric Vehicle (HEV), ataupun yang menggunakan baha bakar konvensional.

Lexus memang menegaskan komitmennya untuk produk elektrifikasi. Hal ini ditujukan oleh tagline mereka yang terbaru yaitu 'Lexus Electrified'.

Dalam acara peluncuran, General Manager Lexus Indonesia, Bansar Madua menyatakan mobil listrik kini sudah menjadi lifestyle terbaru.

"Tidak hanya secara global saja, tapi juga di Indonesia. Perkembangan ni seiring dengan berjalannya kebutuhan mobilitas semakin beragam di Indonesia," tutur Bansar Maduma dalam acara peluncuran mobil listrik tersebut.

Untuk spesifikasinya, All New Lexus RX ini mengusung desain terbaru. Hal tersebut berkatt hasil craftmanship, Lexus Takumi.

Untuk eksteriornya, gril dari mobil ini mengadopsi teknologi seamless grille design, membuat bodi mobil dan gril tampak menyatu. Ini sekaligus menekankan identitas desain terbaru dari Lexus yaitu Spindle Body.

Kemudian, mobil ini juga memiliki dimensi dan wheelbase lebih lebar, tetapi center gravity dibuat lebih rendah. Hal ini berdampak pada kabin yang lebih luas, pengendalian lebih stabil, dan juga mendapatkan tampilan sporty.