Berburu Motor Listrik di IIMS 2023, Harga Termurah Mulai Rp10 Jutaan

Daftar Harga Motor Listrik di IIMS 2023, Termurah Mulai Rp10 Jutaan

PIKIRAN RAKYAT - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada 16-26 Februari 2023. Ada berbagai daya tarik dari IIMS 2023, salah satunya motor listrik.

Motor listrik akan menjadi salah satu moda transportasi pilihan masyarakat Indonesia. Apalagi pemerintah mengumumkan siap memberi insentif pada motor listrik Rp7 juta mulai Maret 2023.

Karena hal tersebut, maka motor listrik cocok untuk jadi pilihan. Apalagi di IIMS 2023 ini banyak brand motor listrik bertebaran. Tak hanya banyak pilihan saja, harganya juga terhitung murah mulai dari Rp10 jutaan.

Baca Juga: Mensos Risma Salurkan Bantuan Hasil Donasi di Kota Bandung: Terima Kasih Orang-orang Baik

Penasaran dengan pilihannya? Berikut ini adalah daftar harga motor listrik dari berbagai brand mulai dari yang termurah sampai termahal kami siapkan khusus untuk Anda:

Davigo

Gawa-S: Rp 10.900.000 (off the road)

Forza: Rp 14.970.000 (off the road)

Space: Rp 18.700.000 (off the road)

Dragon Graphene battery: Rp 18.700.000 (off the road)

Dragon-S: Rp 19.700.000 (off the road)

Dragon Lithium battery: Rp 21.790.000 (off the road)

Rakata