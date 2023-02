Honda HR-V Siap-siap Tenggelam, Simak Keunggulan Wuling Alvez SUV Baru Harga Rp200 Jutaan

PIKIRAN RAKYAT - Wuling Motors membawa kejutan baru di pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023. Merk tersebut memperkenalkan mobil SUV terbarunya dengan nama Wuling Alvez.

Wuling Alvez masuk di segmentasi gemuk yang diisi oleh kompetitornya seperti Honda HR-V dan Hyundai Creta. Tapi Wuling Alvez ini punya bekal yang bisa membahayakan para kompetitornya.

Harga dari Wuling Alvez ini mulai dari Rp209 jut. Bandingkan dengan Hyundai Creta yang memiliki harga termurah Rp291,3 juta atau Honda HR-V yang harganya selangit, tembus Rp359 jutaan.

Meskipun harganya murah, Wuling Alvez ini bisa dibilang punya spesifikasi yang lengkap. Simak spesifikasi Wuling Alvez.

Wuling Alvez memiliki tampilan modern dan stylish dengan desain bernama sleek and stylish. Desain ini diyakini oleh Wuling akan menggaet para konsumen yang masih berusia muda. Sesuai dengan tagline yang diusung yaitu Style That Keep You Moving.

Kemudian kelebihan lainnya pada mobil ini ada di bagian interiornya. Mobil Wuling Alvez sudah mendapatkan fitur mewah berupa panoramic sunroof di bagian atap. Selain itu, jok juga bisa digunakan mengangkut 5 penumpang dengan material premium dan bagasi luas.

Beralih ke dapur pacunya, Wuling Alvez ini dibekali mesin 1.485 CC, 4 silinder segaris, DOHC. Tenaga yang bisa dihasilkan mencapai 105 HP di 5.800 RPM dengan torsi maksimum mencapai 143 Nm di putaran mesin 4.000-4.600 RPM.

Meskipun mesinnya tak terlalu impresif dibandingkan Hyundai Creta yang memiliki tenaga maksimal 115 HP dan Honda HR-V 121 HP, Wuling Alvez punya bekal cukup banyak jika dikulik dari bagian fitur dan teknologinya.