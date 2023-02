Tampilan Spesial Mitsubishi XFC Concept, Ini Penawaran Menarik di Booth Mitsubishi Motors di IIMS 2023

PIKIRAN RAKYAT - Dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang digelar pada 16-26 Februari 2023, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memberikan penampilan spesial sebuah mobil konsep compact SUV dari Mitsubishi Motors yakni Mitsubishi XFC Concept.

Booth Mitsubishi Motors hadir di Hall-A Booth A1 di JIExpo Kemayoran Jakarta dengan tema “Drive You to The New World of Adventure”.

Di booth tersebut, Mitsubishi Motors menampilkan 11 unit yang terdiri dari Mitsubishi XFC Concept, Xpander, Xpander Cross, New Pajero Sport, Outlander PHEV, Minicab-MiEV, dan Triton AXCR.

Mitsubishi Motors juga menyuguhkan berbagai aktivitas menarik, dan promo spesial yang dapat dinikmati konsumen yang mengunjungi Mitsubishi Motors booth.

Naoya Nakamura, President Director PT MMKSI mengatakan Mitsubishi XFC Concept merupakan highlight utama di booth Mitsubishi Motors pada IIMS 2023.

"Kami mengundang konsumen untuk dapat melihat langsung mengeksplor mobil konsep dari compact SUV generasi selanjutnya dengan tiga kelebihan utama yakni desain “Silky & Solid” yang kuat dan mengesankan, interior kabin “Compact & Spacious” dengan kenyamanan kelas teratas, serta teknologi dan performa “Smart & Quality Comfort” untuk mendukung petualangan dan kehidupan konsumen di masa depan," ujar Naoya.

"Tak hanya itu, konsumen juga dapat mengunjungi booth Mitsubishi Motors di IIMS 2023 bersama rekan maupun keluarga untuk berpartisipasi dan menikmati beragam aktivitas dan hiburan yang disuguhkan sejalan dengan tema Life’s Adventure,” kata dia.