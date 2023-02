MMKSI Hadirkan Mobil Konsep Compact SUV Mitsubishi XFC Concept di IIMS 2023

PIKIRAN RAKYAT - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menghadirkan Mitsubishi XFC Concept, sebuah mobil konsep compact SUV pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang diselenggarakan pada 16–26 Februari 2023 di JIExpo Kemayoran Jakarta.

Setelah sebelumnya diperkenalkan dalam debut global di Vietnam Oktober 2022 lalu, Mitsubishi XFC Concept hadir di Indonesia dengan tagline “New Xcitement Awaits You”, menyiratkan kehadirannya menjadi inspirasi kendaraan Mitsubishi Motors di masa depan yang akan memberikan pengalaman dan petualangan baru yang menanti di masa mendatang.

Mobil masa depan Mitsubishi XFC Concept merupakan compact SUV generasi selanjutnya yang menawarkan desain SUV “Silky and Solid” yang kuat dan mengesankan, interior kabin “Compact & Spacious” nyaman mempertegas posisi atas di kelasnya, serta teknologi dan performa “Smart & Quality Comfort” canggih untuk mendukung petualangan kehidupan sehari-hari yang aman dan nyaman bagi para penggunanya.

“Mitsubishi XFC Concept merupakan sebuah konsep untuk mobil compact SUV yang menggabungkan keahlian dan lebih dari 100 tahun pengalaman Mitsubishi Motors dalam pengembangan kendaraan secara global. Hadir dengan tiga kelebihan utama, yakni desain yang silky dan solid, smart and quality comfort, serta compact and spacious interior, untuk memberikan sebuah Xcitement baru," ujar Naoya Nakamura, President Director PT MMKSI.

Menurutnya, Mitsubishi Motors telah membuktikan bagaimana desain inovatif dan nilai fungsional dari model kendaraannya yang menjadi ‘game changer’ di industri otomotif, yang juga telah mendulang apresiasi tinggi dari konsumen di Indonesia dan juga global.

Pada ajang IIMS 2023, MMKSI hadir di Hall-A Booth A1 seluas 1.040 m2 dengan tema “Life’s Adventure Park–Drive You to The New World Adventure”, melalui penekanan pada petualangan hidup sebagai inovasi yang berfokus pada kepuasan pengguna mobil Mitsubishi Motors yang dibagi pada tiga zona utama yakni “Daily Life’s Adventure”, “Wonderful Life’s Adventure”, dan “Tomorrow Life’s Adventure”.

Selain sorotan utama pada Mitsubishi XFC Concept yang hadir di zona “Daily Life’s Adventure” bersama dengan Mitsubishi Xpander, dan Mitsubishi Xpander Cross, MMKSI juga turut membawa lini kendaraan unggulan Mitsubishi Motors lainnya yang dipasarkan di Indonesia seperti Mitsubishi Pajero Sport, dan Mitsubishi Triton yang hadir pada area “Wonderful Life’s Adventure”.

Sementara pada zona “Tomorrow Life’s Adventure” MMKSI menampilkan After Sales Corner sebagai representasi dan display untuk layanan purna jual Mitsubishi Motors di Indonesia, pengembangan layanan melalui platform digital yang direpresentasikan oleh Mitsubishi Motors ID Corner, juga display unit kendaraan elektrifikasi, Mitsubishi Minicab-MiEV dan Outlander PHEV. Tidak ketinggalan pengunjung dan konsumen Mitsubishi Motors dapat memanfaatkan beragam promo dan penawaran menarik terkait penjualan hingga purna jual.