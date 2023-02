Wuling Alvez Meluncur di IIMS 2023, Harga Rp209 Juta Jadi Pesaing HR-V hingga Creta

PIKIRA RAKYAT - Wuling Motors meluncurkan mobil barunya, Wuling Alvez di pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023.

Wuling Alvez merupakan mobil baru yang bersaing di pasar SUV compact. Karenanya, mobil ini akan jadi pesaing dari Honda HR-V hingga Hyundai Creta.

Tak hanya spesifikasinya saja yang jadi ancaman, harga mobil ini juga terhitung cukup murah. Wuling Alvez dijual dengan banderol hanya Rp200 jutaan.

"Kami perkenalkan secara resmi hari ini di pembukaan IIMS 20233 dan Anda semua menjadi saksi atas kehadiran lini produk terbaru Wuling di segmen kompak SUV," kata Vice President Wuling Motors, Arif Pramadana dalam keterangannya di acara peluncuran Wuling Alvez pada Kamis, 16 Februari 2023.

Arif meluncurkan Wuling Alvez ini untuk generasi muda yang suka dengan tantangan baru.

"Kami melihat generasi muda sudah memasuki pasar otomotif dengan membawa kebutuhan mobilitas yang berbeda dan unik. Hal tersebut tentunya membawa dampak yang baik pada segmen kendaraan dan menjadikannya lebih beragam dan terus bertumbuh," ucap Arif kembali.

Untuk tampilannya, Wuling Alvez tampil dengan desain sleek dan stylish. Desain seperti ini ditonjolkan karena sesuai dengan tagline yang diusung yaitu Style That Keep You Moving.

Wuling Alvez menggunakan model warna dynamic dual-tone colour dengan seluruh atapnya berwarna hitam. Selain itu, kesan mewah dan sporty juga ditampilkan oleh penggunaan LED yang ditambahkan daytime running light (DRL) di depannya. Teknologi LED ini juga akan ditemui pada semua bagian pencahayaan mobil.