Perkenalkan Generasi Baru Ayla, Daihatsu Bakal Luncurkan Varian Termurah?

PIKIRAN RAKYAT – Kendati sudah memperkenalkan All New Ayla di Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) masih belum membeberkan bocoran seperti spesifikasi, harga, hingga tipe varian New Ayla yang ada.

Adapun terkait apakah nantinya akan ada varian New Ayla tipe 1.0 alias versi termurah, Director Corporate Planning & Communication PT Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani masih belum bisa memastikan.

“Bisa jadi (ada varian 1.0), dan kita lihat nanti situasinya. Tapi saat ini kami murni memperkenalkan. Karena itu lain-lainnya, seperti spesifikasi, tipe, harga, dan lainnya akan diumumkan. Jadi ini memang produk konsep untuk sementara,” tutur Sri Agung Handayani di Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Februari 2023.

“Tapi pasti mengacu pada tiga pilar dari affordable price, fuel efficiency, hingga kualitas yang diandalkan seperti yang dijelaskan tadi stylish, package, performance, dan safety. Kalau bicara kelebihan pastinya tidak mengecualikan dari platform yang ganti DNGA,” ujarnya.

Adapun yang bisa dipastikan Sri Agung untuk sementara ini adalah mesin Ayla versi 1.200 cc sudah pakai WAFE, sementara untuk 1.000cc memakai VVTI. Selain itu, transmisi otomatis juga sudah CVT dengan airbag yang menjadi varian terbaru.

“Tapi jangan lupa untuk kepentingan sehari-hari kami juga menambahkan mobil ini agar lebih luas. Bahkan ada kompartemen agar bisa menempatkan dua buah minuman, dan itu yang utama perlu digaris bawahi dari mobil ini,” tuturnya.

“Yang lain-lain ya seperti safety key abs, suspension, start button, jadi kurang lebih pengembangan ini diambil dari tiga pilar tadi. Jadi kita tunggu aja nanti variannya apa aja, apakah ada kembali varian 1.0 atau tidak, itu pasti akan diinformasikan dengan menunggu waktu saja,” katanya.