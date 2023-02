Siasat Wuling Geber Penjualan di Awal Tahun, Ada DP Ringan untuk Beli Mobil Listrik

PIKIRAN RAKYAT - Wuling Motors siap untuk menggoda konsumennya di awal tahun 2023. Hal tersebut diwujudkan dengan promo penjualan spesial bertajuk 'February Rise' yang dibuat merk asal Tiongkok tersebut.

Program February Rise merupakan langkah Wuling lebih dekat dengan konsumennya. Wuling berharap agar konsumen bisa mendapatkan kendaraan impiannya dan memanfaatkan momen penawaran spesial ini.

"Program ‘February Rise’ merupakan inisiatif Wuling dalam rangka memudahkan para konsumen dalam memiliki produk inovatif kami. Sebagai merek kendaraan roda empat dengan semangat ‘Drive For A Better Life’, kami berharap para konsumen dapat memanfaatkan momen penawaran di ‘February Rise’ untuk melangkah menuju kehidupan lebih baik," kata Brand and Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani dalam keterangan resmi ke Pikiran-Rakyat.com Kamis, 9 Februari 2023.

Ada berbagai promo spesial disiapkan pada program ini, salah satunya untuk mobil terlaris Wuling, yakni mobil listrik Wuling Air EV. Mobil listrik tersebut mendapatkan promo uang muka ringan mulai Rp36.000.000 (OTR) DKI Jakarta.

Mobil listrik ini digemari karena desain eksterior yang future-tech, dan memiliki berbagai kemudahan, salah satunya untuk pengisian daya bisa dilakukan di rumah. Selain itu, Air EV juga bisa dimiliki dengan cicilan ringan hanya Rp5.000.000.

Promo juga tersedia untuk Wuling Almaz yaitu Almaz Hybrid dan Almaz RS. Almaz Hybrid ditawarkan dengan biaya down payment (DP) mulai Rp100.000.000 (OTR) Jakarta. Cicilan juga dibuat ringan mulai Rp8.000.000 per bulan.

Sementara itu, untuk Wuling Almaz RS tersedia dengan uang muka mulai dari Rp30.000.000 (OTR Jakarta) dan cicilan mulai dari Rp9.000.000 (OTR Jakarta).

Kedua lini MPV Wuling, yakni Cortez S dan New Confero juga mendapatkan penawaran menarik bulan ini. Cortez S ditawarkan dengan uang muka dari Rp18.000.000 (OTR Jakarta) serta cicilan yang terjangkau mulai dari Rp6.000.000 (OTR Jakarta).

