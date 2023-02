Toyota Astra Motor Rombak Pucuk Pimpinan, Kini Dipimpin Mantan Presdir Toyota Vietnam

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) melakukan pergantian pucuk pimpinan. Posisi Susumu Matsuda sebagai Presiden Direktur PT TAM akan digantikan oleh Hiroyuki Ueda.

Pergantian tersebut efektif mulai 1 Februari 2023. Sementara Hiroyuki Ueda bukan nama baru bagi Toyota di kawasan AsEAN. Sebelumnya ia merupakan mantan President Toyota Motor Vietnam.

Dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Rabu, 8 Februari, Hiroyuki Ueda pernah menjabat menjadi President Toyota de Venezuela pada tahun 2017. Setelah itu ia kembali dipanggil ke Toyota Motor Corporation (TMC) di Jepang sebagai General Manager di Best in Town Department.

Selanjutnya pada 2022 Hiroyuki Ueda menjadi President Toyota Motor Vietnam hingga 2023.

Baca Juga: Lahannya Terdampak Pembangunan IKN, Beberapa Warga Mengaku Ganti Rugi yang Diberikan Tak Sebanding

Meski bukan pertama kali saya menjadi Presiden Toyota di negara ASEAN. Posisi Indonesia sebagai Market Leader di pasar otomotif ASEAN serta segala diversitasnya menjadi tantangan tersendiri. Bersama seluruh tim, kami akan terus menghadirkan Mobility for All lewat ever better cars untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Indonesia," paparnya.

Ueda mengawali karirnya dengan bergabung bersama Toyota Motor Corporation (TMC) pada 1989. Menekuni bidang sales & product planning, karirnya menanjak hingga dua kali menjabat sebagai presiden di dua benua yang berbeda.

Di bawah kepemimpinannya, penjualan Toyota di Vietnam bisa tumbuh positif 35% di 2022 dibanding 2021 di periode yang sama.

Terkait pergantian pimpinan ini, Henry Tanoto, Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) mengungkapkan terima kasih kepada Matsuda. Ia mengatakan Matsuda mampu mencapai milestone penting ditengah pandemi Covid-19.