Industri Otomotif Tumbuh Positif Pascapandemi, IIMS 2023 Dimeriahkan 45 Brand Kendaraan & 18 Produk Launching

PIKIRAN RAKYAT – Dua pekan jelang pesta otomotif akbar di awal tahun, Indonesia International Motor Show (IIMS), pada 16-26 Februari 2023 di JIExpo Kemayoran. Semarak penyelenggaraan IIMS 2023 menghadirkan total 145 peserta, dengan 45 peserta merupakan merk kendaraan roda empat, roda dua, dan kendaraan listrik.

Mengusung tema BOOST (Bringing Opportunity for Otomotive Society Together), IIMS 2023 mewadahi ruang temu bagi pelaku bisnis, komunitas, dan konsumen, bahkan IIMS telah menjadi rantai ekosistem baru bagi industri otomotif Indonesia. Dyandra Promosindo selaku penyelenggara optimis menghadirkan 400 ribu pengunjung dalam 11 hari, dengan target transaksi senilai Rp3,8 triliun.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo menyampaikan dukungannya dalam acara Press Conference IIMS yang digelar Kamis, 2 Februari 2022.

“Saya menyambut baik kontinuitas dan konsistensi kepada Dyandra untuk terus menyelenggarakan pameran bergengsi ini untuk menjaga ekosistem pertumbuhan otomotif tanah air. Yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana tantangan buat Dyandra membangun sebuah pameran sekaligus memotivasi mendorong percepatan migrasi dari kendaraan konvensional-fosil ke listrik atau elektrik, sesuai INPRES yang baru saja diperbarui Nomor 7 Tahun 2022," kata Bambang Soesatyo.

Melansir paparan Pengamat Marketing sekaligus pada situs berita industri kontan bahwa sejumlah sektor industri yang memiliki prospek baik di tahun 2023 antara lain: sektor pangan, energi, otomotif, konstruksi, telekomunikasi, hingga event organizer (EO).

Sejalan dengan hal tersebut, Dyandra Promosindo membuktikan prospek baik sektor otomotif melalui pelaksanaan IIMS 2023 bersama dengan seluruh pegiat industri otomotif tanah air yang menjadi peserta IIMS 2023 diantaranya Brand roda empat: Astra Daihatsu, BMW, Chery, DFSK, Esemka, Honda, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, MG, Prestige, Subaru, Suzuki, Toyota dan Wuling hingga Indomobil Group yang menghadirkan lima brand yaitu Audi, Citroen, KIA, Nissan, Volkswagen (VW).

Lini Brand roda dua: Astra Honda Motor, Benelli-Keeway, Energica, Husqvarna, Italjet, Kawasaki, KTM, Moto Bologna Passione (MBP), Niu, Royal Alloy, Royal Enfield dan Yamaha. Brand kendaraan listrik roda dua diikuti oleh Alva, Gelis, Gesits, Ion Mobility, Ofero, Polytron, Rakata, Selis, Smartby dan United. Sebagai salah satu highlight, Yadea yang merupakan brand roda dibawah naungan Indomobil Group, pertama kali memamerkan produk mereka di IIMS 2023.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung menyampaikan highlight terbaru pada IIMS 2023, “IIMS 2023 mengekspansi kepesertaan melalui industri boating and marine. Menghadirkan kolam buatan di tengah-tengah area pameran dan akan menampilkan boat dan yacht di dalamnya. Kemudian, kami menyiapkan IIMS Track–jalur khusus test drive and test ride dengan bentangan 571 m2 untuk 1 putaran di area outdoor. Sebelumnya IIMS pernah menghadirkan IIMS Center Piece of Carni, area iconic otomotif entertainment di sebagian outdoor area pameran. Terbaru saat ini, IIMS akan menghadirkan oto-tainment yang lebih luas, memadukan konser musik IIMS Infinite Live, IIMS Track dan IIMS Sky-Bridge sebagai icon tahun ini.”