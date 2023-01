Suzuki Siapkan Mobil SUV Baru, Kejutan di IIMS 2023

PIKIRAN RAKYAT - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Indonesia segera mengeluarkan mobil baru pertamanya tahun 2023. Mereka akan meluncurkan mobil SUV yang disinyalir merupakan Suzuki Grand Vitara terbaru.

Pengumuman mengenai peluncuran diketahui dari akun Instagram Suzuki Indonesia. Pada Rabu, 25 Januari 2023, akun Instagram @suzuki_id mengunggah foto siluet mobil berbentuk SUV.

Dalam keterangan resminya, mobil ini akan diluncurkan pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di Jiexpo Kemayoran Jakarta pada 16 Februari 2023.

Dugaan mobil ini merupakan Suzuki Grand Vitara terbaru semakin kuat dari caption yang digunakan Suzuki Indonesia dalam unggahan akun mereka.

"Rising of the Legend. Our legend will be coming away with the Excellent Revival! Stay Tune (Membangkitkan kembali sang legenda. Legenda kita akan kembali dengan kebangkitan yang luar biasa. Tunggu saja)," ujar Suzuki Indonesia.

Dengan caption ini, jelas Suzuki Indonesia akan membangkitkan kembali mobil yang dulu pernah dijual sebelumnya.

Peluncuran Suzuki Grand Vitara terbaru ini semakin kuat karena tampilan siluet dari mobil itu sendiri. Tampilan SUV ini mirip dengan Suzuki Grand Vitara yang sebelumnya diluncurkan di India.

Untuk informasi tambahan, Suzuki Grand Vitara sudah diluncurkan di India tahun 2022. Mobil merupakan rebadge dari produk Toyota India yakni Toyota Urban Cruise HyRyder.

