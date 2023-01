Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Turun Harga, Ada yang Turun hingga Rp2.000 Per Liter

PIKIRAN RAKYAT - Menyimak update harga BBM Pertamina pada hari ini, Rabu 25 Januari 2023. Harga Pertamax turun, bagaimana dengan Pertalite.

Sejumlah BBM yang dijual PT Pertamina (Persero) mengalami penyesuaian harga pada Senin 23 Januari 2023. Akibatnya, sejumlah BBM yang dijual mengalami penurunan harga.

Penurunan harga terjadi pada salah satu BBM yang jadi favorit masyarakat Indonesia , Pertamax. Bahkan penurunan harga BBM jenis ini terjadi dengan cukup signifikan.

Penurunan lainnya juga dialami oleh BBM lain yang merupakan non-subsidi. Tapi bagaimana dengan nasib BBM Pertalite yang disubsidi pemerintah?

Baca Juga: Bantah Isu Perselingkuhan Putri Candrawathi, Pengacara Kuat Ma'ruf: Hanya Imajinasi

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Pertamina pada Rabu, 25 Januari 2023, penurunan harga BBM ini bervariasi. Bahkan ada yang mengalami penurunan hingga Rp2.000 per/liter.

Misalnya Pertamax Dex. Bensin jenis diesel ini mengalami penurunan paling banyak. Dari harga awalnya Rp18.800 per liter, kini turun menjadi Rp16.750 per liter, alias turun Rp2.050 per liter.

Sementara itu, Pertamax yang banyak digunakan masyarakat Indonesia juga mengalami penurunan. Dari harga awalnya Rp13.900 per liter, menjadi Rp12.800. Kemudian Pertamax Turbo juga mengalami perubahan harga dari Rp15.200 per liter, kini menjadi Rp14.180 per liter.

Ada lagi Dexlite CN 51 khusus mobil diesel yang awalnya menjual BBM dengan harga Rp18.300 per liter, kini turun menjadi Rp16.150 per liter. Terakhir adalah Pertamina Dex CN 53, berubah harga dari awalnya Rp18.000 per liter, kini berubah menjadi Rp16.750 per liter.