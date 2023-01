Rapor Penjualan Suzuki di 2022: Carry Tulang Punggung, Ertiga Sumbang 12 Persen

PIKIRAN RAKYAT - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melaporkan hasil penjualan di 2022. Dalam laporannya, Suzuki mengklaim penjualan retail mereka di tahun 2022 mencapai 89.067 unit.

Kendaraan komersial Carrr menjadi penyumbang penjualan terbesar Suzuki tahun lalu. Selanjut mobil penumpang seperti , All New Ertiga, dan XL7 disebut laris manis di 2022.

Dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Selasa, 24 Januari 2023, Suzuki mengungkapkan tahun 2022 menjadi kebangkitan bagi industri tanah air setelah terdampak pandemi Covid-19.

Industri otomotif menjadi salah satu yang mengalami peningkatan. Dari data Gaikindo, penjualan mobil tahun lalu mencapai 1,05 juta unit, atau meningkat 18,1 persen dibanding 2021.

Randy R. Murdoko, Asst. to Dept. Head 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales mengungkapkan penjualan ritel Suzuki mengalami peningkatan tiap bulannya. Ketiga unit kebanggaan Suzuki menjadi penyumbang tersebar.

"Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya selama tahun 2022, di bulan Desember ini New Carry berikan catatan penjualan tertinggi di tahun 2022. New Carry berhasil berkontribusi sebanyak 60%, kemudian disusul oleh XL7 yang berkontribusi sebesar 18% dan ketiga adalah All New Ertiga yang berkontribusi sebesar 12%," ungkap Randy dalam keterangannya.

Ia menambahkan, dengan adanya pencapaian penjualan ini, Suzuki Indonesia ingin berterima kasih kepada pelanggan setia Suzuki yang mempercayakan mobil Suzuki untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Penjualan Carry pikap mengalami peningkatan pada 2022. Disebutkan bila peningkatan mencapai 2% dengan total penjualan sebanyak 52.322 unit. Catatan positif lainnya adalah New Carry varian pick-up berhasil menguasai 52% market share di kategori kendaraan niaga ringan jenis mini pick-up seluruh Indonesia yang total penjualannya mencapai 99.992 unit.