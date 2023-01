Usai 11 Tahun Lucy Wiryono Tak Lagi jadi Host MotoGP 2023, Terungkap Alasannya

PIKIRAN RAKYAT - Ajang MotoGP 2023 sebentar lagi akan segera dimulai. Balapan pertama musim ini akan digelar di Sirkuit Algarve, Portimao Portugal pada 24-26 Maret 2023. Tapi, untuk tahun ini, akan ada hal yang dipastikan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk Anda yang sudah bertahun-tahun menonton MotoGP, pasti kenal dengan Lucy Wiryono. Perempuan cantik ini selalu menjadi host MotoGP yang ditayangkan beberapa tahun terakhir.

Tapi, pada Selasa, 24 Januari 2023. Lucy Wiryono membuat pengumuman mengejutkan. Lucy mengaku tak akan lagi menjadi host MotoGP 2023.

Pengumuman tersebut ia sampaikan melalui akun Instagramnya @lucy.wiryono.

Baca Juga: Dosen Unpad Bicara Urgensi RUU Pengawasan Obat dan Makanan serta Kemandirian BPOM

"This year i won't be hosting MotoGP Live race on Trans7 (Tahun ini saya tidak akan menjadi host di siaran langsung MotoGP Trans7)," ucap Lucy.

Ternyata Lucy Wiryono memiliki alasan yang cukup kuat mengapa ia tak lagi menjadi presenter di ajang yang membesarkan namanya tersebut. Lucy mengaku ia sedang mengembangkan bisnis skincare terbaru dari Jepang.

Di akun sosialnya Lucy mengungkapkan alasan ia tidak lagi jadi host MotoGP. Disebutnya tahun ini Lucy ingin fokus pada bisnis yang ia rintis. Bisnis yang ia jalani yaitu produk skincare yang dibuat di luar negeri.

Lucy pun mengaku ia senang sudah menjadi presenter ajang MotoGP selama 11 tahun terakhir.