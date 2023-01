Daftar Harga Motor Yamaha Januari 2023, dari Produk Baru Grand Filano hingga NMax

PIKIRAN RAKYAT - Motor saat ini masih menjadi salah satu pilihan moda transportasi yang paling banyak dilirik masyarakat Indonesia. Data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan sepanjang tahun 2022 mencapai 5,2 juta unit motor.



Untuk pilihannya, salah satu motor baru yang bisa dilirik oleh masyarakat di tahun 2023 ini adalah Yamaha. Pasalnya, Yamaha mengeluarkan berbagai produk motor yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.



Untuk pangsa pasar paling gemuk, yakni motor matik, Yamaha Indonesia memiliki berbagai produk seperti Yamaha Mio M3, Yamaha Gear 125, Yamaha Fino, Yamaha Fazzio, hingga yang paling baru adalah Yamaha Grand Filano Hybrid Connected.

Sementara untuk segmen lainnya, Yamaha juga memiliki segmen motor naked yang diisi motor seperti Vixion, MT15, XSR155, dan lainnya. Ada juga motor sport Yamaha 250 CC seperti Yamaha R25. Ada juga motor sejuta umat seperti Yamaha Nmax 155 dan Aerox 155.



Lantas, seperti apa harga motor baru Yamaha di Januari 2023 ini. Penasaran? Simak daftar harga motor baru Yamaha:

Matik

Yamaha Fino

Yamaha Fino Grande Rp21.140.000

Yamaha Fino Premium Rp19.980.000

Yamaha Fino Sporty Rp19.980.000



Yamaha Mio M3

Yamaha Mio M3 Rp17.235.000



Yamaha X-Ride

Yamaha X-Ride Rp19.790.000



Yamaha Freego

Yamaha Freego S ABS Version Rp23.920.000

Yamaha Freego S Version Rp21.520.000

Yamaha Freego Rp19.965.000



Yamaha Gear 125

Yamaha Gear 125 S Version Rp18.750.000

Yamaha Gear 125 Standard Version Rp18.035.000



Yamaha Freego 125 Connected

Yamaha Freego 125 Connected Rp23.200.000

Yamaha Freego 125 Rp21.400.000



Yamaha Fazzio

Yamaha Fazzio Lux Rp22.190.000

Yamaha Fazzio Neo Rp21.890.000



Yamaha Grand Filano Hybrid Connected

Yamaha Grand Filano Lux Rp27.500.000

Yamaha Grand Filano Neo Rp27.000.000



Matik Maxi



Yamaha Xmax

Yamaha Xmax Connected Rp66.000.000



Yamaha Nmax 155

Yamaha All New Nmax 155 Connected/ABS Version Rp35.750.000

Yamaha All New Nmax 155 Connected Version Rp32.875.000

Yamaha All New Nmax 155 Standard Version Rp31.615.000



Yamaha All New Aerox 155

Yamaha All New Aerox 155 Connected/ABS Rp30.805.000

Yamaha All New Aerox 155 Connected - CyberCity Color Rp27.475.000

Yamaha All New Aerox 155 Connected Rp27.275.000

Yamaha All New Aerox 155 Connected/ABS World GP 60th Anniversary Livery Rp31.310.000



Yamaha Lexi

Yamaha Lexi S ABS Rp28.490.000

Yamaha Lexi S Rp25.865.000

Yamaha Lexi Rp22.840.000



Naked Bike



Yamaha XSR155

Yamaha XSR Rp37.635.000



Yamaha MT25

Yamaha MT 25 Rp57.225.000



Yamaha MT15

Yamaha MT15 Rp38.330.000



Yamaha Vixion

Yamaha Vixio R Rp32.855.000

Yamaha Vixion Rp29.140.000

Yamaha Vixion Monster Energy Yamaha MotoGP Edition Rp28.650.000



Sportbike



Yamaha All New R15

Yamaha All New R15M Connected-ABS Rp44.385.000

Yamaha All New R15 Connected Rp39.740.000

Yamaha All New R15M Connected-ABS WGP 60th Rp44.995.000



Yamaha R25

Yamaha R25 ABS Rp69.995.000

Yamaha R25 Rp63.260.000

Yamaha R25 ABS - WGP 60th Rp70.560.000



Motor Off-Road



Yamaha WR155R Rp38.460.000

Yamaha WR155R Monster Energy Yamaha Racing Livery Rp38.665.000



Motor Bebek



Yamaha MX King 150

Yamaha MX King 150 Rp25.685.000

Yamaha MX King 150 Yamaha WGP 60Th Anniversary Livery Rp26.085.000



Yamaha Jupiter Z1

Yamaha Jupiter Z1 Rp19.620.000



Yamaha Vega Force

Yamaha Vega Force Rp17.745.000



Disclaimer: Harga tersebut merupakan harga motor untuk On The Road (OTR) DKI Jakarta. Harga bisa berubah tergantung kebijakan masing-masing diler di tiap daerah berbeda-beda.***