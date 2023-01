Honda Siapkan Warna Baru untuk All New Honda HR-V, Unit Bakal Datang Lebih Cepat

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) memberikan ubahan baru bagi salah satu mobil SUV miliknya yakni All New Honda HR-V. SUV compact Honda tersebut akan mendapatkan warna baru yang segera datang dalam waktu dekat.



Dalam keterangannya, Honda memutuskan untuk memberikan pilihan warna baru bagi All New Honda HR-V. Warna baru yang dimaksud adalah Sand Khaki Pearl dan Ignite Red Metallic.



Kedua warna ini sebelumnya hanya tersedia pada opsi warna two tone saja. Tapi karena respon positif dari masyarakat, kedua warna tersebut akan tersedia pada All New Honda HR-V pada Februari 2023.



Meskipun begitu proses pemesanan All New Honda HR-V dengan warna baru ini sudah bisa dilakukan sekarang. Honda berharap dengan adanya opsi warna baru ini, pelanggan bisa mendapatkan unit mobil SUV compact tersebut dengan lebih cepat.

"Sekarang banyak konsumen menunggu lama untuk mendapatkan keduanya karena waktu serta kapasitas produksi terbatas bagi varian two tone," ucap Business Innovation and Sales and Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy menjelaskan.



"Kami yakin seri warna Sand Khaki Pearl dan Ignite Red Metallic akan menjadi opsi baru agar konsumen bisa memiliki unit lebih cepat," tuturnya lagi dalam keterangan resmi.



Untuk penjelasannya, Seri monochrome Sand Khaki Pearl akan tersedia untuk varian 1.5 Turbo RS, 1.5L SE dan tipe E. Sementara seri monochrome Ignite Red Metallic khusus khusus tersedia untuk varian 1.5 Turbo RS.



Selain dua warna baru tersebut, warna lain juga masih akan dijual seperti biasa. Pilihan warna yang ada pada saat ini untuk unit All New Honda HR-V adalah Meteoroid Gray Metallic, Crystal Black Pearl dan Platinum White Pearl.

Ada juga pilihan Seri two tone untuk Sand Khaki Pearl untuk All New

Honda HR-V tipe RS, SE dan E sementara Ignite Red Metallic tersedia tersedia untuk

All New Honda HR-V tipe RS.



Perlu diketahui All New Honda HR-V telah diperkenalkan secara global dengan

perubahan tampilan menyeluruh yang lebih stylish sekaligus sporty.



Varian RS untuk pertama kalinya hadir pada All New Honda HR-V yang didukung oleh mesin 1.5L VTEC Turbo yang lebih bertenaga.



All New Honda HR-V juga mengusung teknologi keselamatan terdepan dimana semua variannya telah dilengkapi dengan fitur Honda SENSING.



Hingga Desember 2022, All New Honda HR-V telah mencatat penjualan secara retail sebanyak 23.859 unit di Indonesia.***