Yamaha Luncurkan Motor Baru Hari Ini, Intip Bocoran Harga dan Spesifikasi Grand Filano

PIKIRAN RAKYAT - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) akan meluncurkan sebuah motor baru pada hari ini, Selasa, 17 Januari 2023. Peluncuran motor ini diadakan bertepatan dengan peluncuran tim balap Monster Energy Yamaha MotoGP 2023 di Jakarta.

Dalam undangan yang diterima redaksi Pikiran-Rakyat.com, tak dijelaskan secara gamblang motor baru yang akan diluncurkan Yamaha hari ini. Tetapi, dijelaskan YIMM akan memberikan kesempatan impresi singkat untuk menjajal motor baru tersebut.

Yamaha juga sudah mengumumkan rencana peluncuran motor baru mereka ini melalui akun Instagram resmi @yamahaindonesia. Tapi tak ada bocoran mengenai motor apa yang akan diluncurkan. Hanya terlihat sebuah foto dengan kata-kata 'To Be The Next Level 17 Januari 2023'.

Memang tak diketahui secara pasti motor apa yang akan diluncurkan. Tapi ada kemungkinan motor baru tersebut merupakan matik modern klasik pesaing Vespa dengan harga lebih murah yaitu New Grand Filano Hybrid. Seperti apa spesifikasi motornya?

Seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, New Grand Filano sudah hadir di negara tetangga terlebih dahulu yakni Thailand sejak November 2022. Motor baru ini diluncurkan sebagai peringatan 20 tahun kesuksesan Yamaha di Thailand.

Melihat dari desainnya, memang pantas motor ini diklaim sebagai pesaing dari Vespa. Pasalnya Yamaha New Grand Filano Hybrid Connected memiliki desain yang membulat khas skutik Eropa.

Kesan Vespa sangat terlihat dari penggunaan lampu berbentuk bulat serta bodi yang dibuat memiliki sudut-sudut melengkung. Lampu bulat khas dari New Grand Filano Hybrid Connected ini juga berpadu apik dengan lampu sein yang ada di bawahnya.

Untuk dapur pacunya, Yamaha New Grand Filano Hybrid Connected ini membawa mesin berkapasitas 125 CC dilengkapi dengan teknologi blue core. Motor ini juga memiliki teknologi baru bernama SSS (Stop, Start System). Dengan dapur pacu seperti itu, New Grand Filano Hybrid Connected bisa menghasilkan tenaga maksimum hingga 6 kW diikuti torsi puncak 9.7 Nm.

