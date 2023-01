Pakar Komentari Penggolongan SIM C: Pembawa Motor Besar, Bisa Arogan

PIKIRAN RAKYAT - Di tahun 2023, kebijakan tentang klasifikasi SIM C baru akan segera diberlakukan. SIM C akan dibagi menjadi tiga sesuai dengan jenis motor yang digunakan oleh pengendara motor.



Ada SIM C yang digunakan oleh pengendara motor dengan motor 250 CC ke bawah, ada SIM CI yang siap digunakan pengendara motor 250 CC sampai 500 CC, dan terakhir ada Sim C2 yang akan digunakan pengendara motor 500 CC ke atas.



Terkait klasifikasi baru SIM C ini, praktisi keselamatan berkendara, Jusri Pulubuhu menyatakan memang seharusnya ada klasifikasi untuk penggunaan SIM C ini.



Itu dikarenakan tiap motor, dilihat dari besar kapasitas mesinnya, akan memberikan dampak psikologis yang berbeda juga untuk para pengendaranya.

"Saya setuju sekali dengan tujuan dan maksud dari klasifikasi daripada SIM C," ujar Jusri Pulubuhu dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Senin, 9 Januari 2023.



Jusri menyatakan pengendara roda dua yang memiliki motor dengan kapasitas mesin besar membutuhkan pendampingan lebih lanjut



Menurut Jusri, penggolongan SIM C akan memberikan manfaat lebih besar kepada pengendara motor besar. Pengguna motor-motor besar ini terutama nantinya akan mendapatkan pelatihan psikologi yang baik ketika mereka berada di jalan raya.



"Psikologis itu dampaknya luar biasa, dengan membawa motor besar, mereka bisa arogan, karena cc yang besar, harga jual yang mahal, maka emosi juga harus bisa dikendalikan," tutur Justri kembali.

"Bunyinya (motor besar) saja sudah bisa memancing sikap yang berbeda," ucapnya.



Dengan diberlakukannya kebijakan klasifikasi SIM C, menurut Justri tak hanya akan menciptakan psikologis yang positif untuk meminimalisir kecelakaan.



"Oleh karena itu, dengan perbedaan tipe mesin, karakter mesin, dan dimensi kendaraan dari 100 cc sampai 2.000 CC, maka ini perlu klasifikasi pengendaranya," ujar Justri.



Ia pun berharap agar proses klasifikasi SIM C, SIM C1, dan SIM C2 ini dilakukan secara profesional.



"Dampak baiknya itu, memberikan kompetensi yang lebih baik kepada para pengendara," ucap Jusri.

"Jadi mereka tidak hanya bisa membawa kendaraan, tapi legalitasnya mereka dapat melalui proses uji tersebut," tuturnya lagi.



Perlu diketahui Korlantas Polri akan menerbitkan aturan baru tentang penggolongan SIM C untuk pengendara motor.



SIM C yang sebelumnya hanya berlaku satu golongan, tahun ini akan dibagi menjadi tiga golongan melalui Peraturan Polri (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, pada Pasal 13 ayat (2) huruf g, h, dan i.



Pada aturan itu disebutkan pengguna kendaraan roda dua di atas 250cc wajib memiliki jenis SIM C lainnya, yakni SIM C1 dan SIM C2.***