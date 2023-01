Update Harga Mobil Suzuki Awal Januari 2023, dari Ertiga Hybrid hingga S-Presso

PIKIRAN RAKYAT - Simak daftar harga lengkap mobil Suzuki pada awal Januari 2023.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menjual berbagai mobil sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Merk Jepang ini menjual berbagai mobil yang datang dari berbagai pangsa pasar.

Untuk pasar mobil MPV murah, Suzuki memiliki All New Ertiga dan All New Ertiga Hybrid. Jika Anda mengingkan mobil SUV, maka Anda bisa melirik Suzuki XL7 dan XL7 Alpha FF, hingga Suzuki New SX4 S-Cross.

Selain itu masih ada pilihan mobil lainnya yang dijual Suzuki. Misalnya ada hatchback Suzuki Baleno, LCGC Suzuki S-Presso, Van APV New Luxury, hingga Jimny.

Lantas, berapakah harga masing-masing mobil tersebut? Penasaran? Simak daftar harga lengkap mobil Suzuki berikut ini:

Suzuki XL7

XL7 ZETA M/T Rp 251.800.000

XL7 ZETA A/T Rp 262.600.000

XL7 BETA M/T Rp 269.000.000

XL7 BETA A/T Rp 280.000.000

XL7 ALPHA M/T Rp 279.100.000

XL7 ALPHA A/T Rp 290.100.000

Suzuki XL7 Alpha FF