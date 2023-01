Aturan Resmi Berlaku, Simak Cara, Syarat, dan Biaya Bikin SIM C1 dan C2 Januari 2023

PIKIRAN RAKYAT - Ada ketentuan surat izin mengemudi (SIM) terbaru yang diberlakukan oleh pihak kepolisian pada Januari 2023. Ketentuan tersebut adalah penggolongan SIM C menjadi tiga yakni SIM C, SIM C1, dan SIM C2.



Aturan ini berlaku karena Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM).



Dengan berlakunya ketentuan ini, maka SIM C dibagi menjadi tiga tolongan. SIM C biasa digunakan untuk para pengendara motor dengan mesin di bawah 250 CC. Sedangkan SIM C1 digunakan untuk motor-motor dengan kubikasi mesin 250-500 CC. Terakhir adalah SIM C2 yang dipakai oleh pengendara motor yang mengendarai motor 500 CC ke atas.



Lantas, bagaimana caranya jika seseorang ingin membuat SIM C1 dan SIM C2 untuk motor dengan kubikasi mesin 250 CC ke atas.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs Kemenpan RB pada Jumat, 6 Januari 2023, ada beberapa syarat untuk mengajukan pembuatan SIM C1 dan SIM C2.



Syarat Bikin SIM C1 dan C2:



1.Berusia 17 Tahun

2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebanyak 3 (Tiga) Lembar

3.Melampirkan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA)

4.Melampirkan surat keterangan dokter

5.Mengisi formulir permohonan SIM baru (SIM C, SIM C1, SIM C2)

6.Melampirkan tanda pembayaran permohonan penerbitan SIM (TP3S)



Proses Pembuatan SIM C1 dan SIM C2:

1. Pemohon datang ke Satpas SIM Polres dengan membawa berkas persyaratan

2. Pemohon menuju meja informasi untuk pengecekan kelengkapan berkas persyaratan

3. Setelah berkas dinyatakan lengkap, pemohon akan diberikan formulir permohonan SIM (diisi lengkap)

4. Pemohon mengambil nomor antrian pada mesin antrian

5. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan dan formulir permohonan SIM yang telah diisi lengkap ke petugas di loket pendaftaran untuk di registrasi

6. Pemohon dipersilahkan menunggu di ruang tunggu satpas untuk menunggu panggilan dari loket verifikasi dan identifikasi

7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi untuk melakukan proses identifikasi meliputi sidik jari, tanda tangan, dan pengambilan foto

8. Setelah selesai, pemohon akan diarahkan untuk mengikuti ujian tertulis

9. Apabila pemohon dinyatakan lulus ujian teori, maka bisa langsung melanjutkan ke ujian praktek

10. Ambil motor yang disediakan oleh petugas, lakukan ujian praktek tes pembuatan SIM C1 dan SIM C2.

11. Apabila dinyatakan lulus, harap menunggu di ruang Satpas selama proses pencetakan SIM.

12. Ambil SIM yang telah diselesaikan pihak kepolisian jika semua prosedur sudah dilewati.



Biaya:



SIM C : Rp100.000

SIM C1: Rp100.000

SIM C2: Rp100.000

***