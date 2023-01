Rincian Harga Lengkap BBM Shell, Turun Harga Awal Januari 2023

PIKIRAN RAKYAT - SPBU Shell terpantau menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Rabu, 5 Januari 2023.

Diketahui bahwa pada awal 2023 kemarin, Pertamina, Vivo, hingga BP AKR menurunkan seluruh harga BBM. Kebijakan ini dilakukan karena menyikapi harga minyak dunia yang sedang turun.

Untuk penurunannya, harga BBM Shell yang mengalami penurunan yakni Shell Super, Shell V-Power, Shell V-Power Nitro+, dan Shell V-Power Diesel. Penurunannya pun cukup besar mengikuti harga BBM dari para kompetitornya.

Penasaran dengan detail lengkap penurunan harga BBM Shell yang terjadi kali ini pada awal Januari 2023.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Shell Indonesia pada Kamis, 5 Januari 2022, penurunan pertama pada BBM Shell terjadi pada BBM Shell Super.

BBM dengan angka oktan RON 92 ini mengalami penurunan harga dari yang sebelumnya Rp14.180 menjadi Rp13.030 per liter. Ini artinya BBM Shell Super mengalami penurunan harga Rp1.150 per liter.

Selanjutnya adalah Shell V-Power. BBM dengan angka RON 95 ini awalnya dijual Rp13.810 per liter. Kini Shell V-Power dijual dengan harga Rp15.180 per liter, alias mengalami penurunan harga Rp1.290 per liter.

Selain itu, BBM lainnya yang juga mengalami penurunan harga adalah Shell V-Power Nitro+. Awalnya BBM ini dijual dengan harga Rp15.530 per liter, kini BBM RON 98 itu dijual dengan harga Rp14.180 alias mengalami penurunan harga Rp1.350 per liter.