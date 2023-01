Prediksi Motor Baru yang Meluncur di 2023: Skutik Listrik Honda hingga Pesaing Honda CRF 250

PIKIRAN RAKYAT - Pasar otomotif Indonesia diprediksi akan semakin ramai produk baru di 2023.

Berbagai pabrikan akan meluncurkan motor baru tahun ini. Peluncuran dari motor baru ini beberapa di antaranya sudah diprediksi sejak 2022.



Misalnya untuk yang sudah diprediksi, Honda dipastikan akan meluncurkan produk motor listrik terbarunya pada tahun 2023 ini. Tak hanya Honda, merk Jepang lainnya yakni Kawasaki juga akan meluncurkan motor listrik terbaru tahun ini.



Tak hanya motor listrik saja, sejumlah pabrikan juga akan memperbaharui motor-motor lama mereka menjadi versi yang lebih baru dan mutakhir.

Penasaran dengan bocorannya? Berikut adalah rangkuman daftar motor baru yang akan diluncurkan pada tahun 2023.



Honda



Motor listrik Honda



Honda diketahui akan meluncurkan dua produk motor listrik yang diproduksi secara lokal pada tahun 2023. Belum diketahui secara pasti motor apa yang akan diluncurkan, tetapi kemungkinan besar motor-motor listrik tersebut berjenis matik dengan CC kecil.



"Kami ingin tetap memberikan kesenangan berkendara bagi para konsumen Honda melalui sepeda motor listrik. Sejalan dengan komitmen ini, kami juga akan melengkapinya dengan menanamkan investasi baru untuk menyiapkan lini produksi di Indonesia," ujar Presiden Director PT Astra Honda Motor, Keichii Yasuda.

"Sekaligus secara bertahap meningkatkan kandungan lokal komponen pada sepeda motor listrik kami, termasuk di dalamnya infrastruktur pertukaran baterai," ucap dia kembali.



Untuk bocorannya, memang belum ada informasi dari Honda mengenai motor terbaru yang akan mereka luncurkan. Tetapi sudah ada satu motor listrik matik yang diluncurkan Honda di tahun 2022 yakni Honda U-Go atau dikenal EM1 e.



Motor ini sudah dipamerkan di pameran EICMA Milan pada November 2022 kemarin. Untuk spesifikasinya, Honda U-Go ditenagai baterai Lithium-ion 48V 30Ah yang bisa menghasilkan daya hingga 800 W. Jika baterai penuh, maka bisa mencapai jarak hingga 65 km. Tetapi, jaraknya bisa diperpanjang hingga 133 km karena motor ini memiliki kemampuan menyimpan dua baterai.



Honda Scoopy 160



Melihat kesuksesan dari saudara-saudaranya, bukan tidak mungkin Honda Scoopy nantinya dibekali dengan mesin 160 CC.

Belum diketahui spesifikasi pasti dari motor ini, tapi dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Greatbiker pada Kamis, 5 Januari 2023, motor ini akan menggunakan mesin berkapasitas 156,7 CC, satu silinder, eSP+ mesin, 4 tak dan 4 katup yang sama seperti Honda Vario 160, Honda PCX160, hingga Honda ADV160.



New Honda GTR-150 Facelift



Motor ini sudah diperkenalkan sebelumnya di Vietnam dengan nama Honda Winner X 150. Motor yang dikenal juga sebagai Supra GTR di Indonesia ini tersedia dalam dua tipe yakni yang menggunakan teknologi anti-lock braking system (ABS) dan Non-ABS.



Motor ini bisa saja diluncurkan di Indonesia dengan membawa spesifikasi yang bagus. New Honda GTR-150 Facelift membawa mesin 149,16 CC DOHC PGM Fi dengan tenaga maksimum 16,3 PS di 9.000 RPM diikuti torsi puncak 14,2 Nm di 6.500 RPM.



Belum tentu PT AHM ingin membawa motor ini, tetapi ada kemungkinan mengingat pangsa pasar motor bebek masih ada di Indonesia.



Yamaha



Yamaha Neo's



Motor ini sudah terlebih dahulu meluncur di Vietnam pada akhir Desember 2022. Untuk spesifikasinya, Yamaha Neo's ini tampil dengan desain yang mungil khas matik kecil. Desain bodi dibuat serba membulat dengan lampu depannya berbentuk lingkaran dengan gaya klasik.



Dengan warna motor yang putih, motor ini memiliki desain yang futuristis. Dimensi motor dibuat lebih ramping dengan dek dibuat rata, ciri khas spesial ala motor yang digunakan di perkotaan.



Di bagian dapur pacunya, Yamaha Neos Menggunakan motor listrik ditenagai oleh baterai Lithium Ion dengan kapasitas 50,4V/19,2 Ah yang bisa menghasilkan energi setara dengan motor matik 50 CC.



Motor listrik ini hanya memiliki tenaga maksimal 3,1 HP di 424 RPM, dengan torsi maksimum 2,5 kw di 400 RPM. Terhitung kecil, sesuai dengan top speed motor yang hanya 45 km/jam saja.Dengan kapasitas baterai seperti itu, membutuhkan waktu 8 jam untuk mengecas motor listrik ini sampai penuh.



New Yamaha R25



Motor sport 250 CC dari Yamaha ini masih saja belum mendapatkan update dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).



Bisa saja menyaingi kompetitornya yang lain, Yamaha memberikan ubahan pada motor sport 250 CC mereka ini. Bisa saja perubahan yang diberikan major update, tapi bisa juga minor change.



Pasalnya, Yamaha R25 terbaru sudah meluncur di Taiwan. Tetapi perubahan yang diberikan hanya perubahan minor di mana lampu diganti dengan model projector dan desain sein juga diubah.



Motor ini juga kemungkinan bisa mendapatkan fitur terbaru lainnya yakni Y-Connect.



Yamaha MX King 155 Facelift



Motor yang lebih dikenal dengan nama MX King di Indonesia ini juga bisa saja masih diberikan update oleh Yamaha melihat masih ada pangsa pasarnya.



Hal ini diperkuat oleh kehadiran motor ini di Malaysia terlebih dahulu, mengusung nama Yamaha Y16ZR.



Untuk perubahannya sebenarnya cukup minim dari bagian tampilan, tetapi di Malaysia ubahan pada Yamaha MX King 155 Facelift ada pada bagian penggantian master rem, tuas kopling, knalpot yang digunakan.



Suzuki



Suzuki V-Strom 250



Motor ini sebenarnya sudah dipamerkan di Indonesia pada ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022. Tapi motor baru akan dijual pada publik Januari 2023 ini.



Untuk spesifikasinya, motor ini tampil dengan gaya khas adventure didukung oleh windshield berukuran besar dan tinggi, ground clearance yang juga tinggi (205 mm), penggunaan ban dual sport, dan lainnya.



Di bagian dapur pacunya, motor ini akan membawa mesin berkapasitas 249 CC, 4 tak, 1 silinder, 4 katup klep sehingga masih menggunakan sistem SOHC. Tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 26,1 hp dengan torsi maksimum mencapai 22,6 Nm.



Kawasaki



Kawasaki Z EV



Motor ini dipercaya akan diluncurkan untuk pangsa pasar Amerika Serikat dan Eropa pada pertengahan tahun 2023.



Untuk spesifikasinya, Kawasaki Z EV memiliki tampilan depan mirip dengan Kawasaki Z400, tetapi nampaknya memiliki dimensi yang mirip dengan Kawasaki Ninja 250 SL Mono.



Belum diketahui secara pasti dapur pacu apa yang akan dipasangkan pada motor ini. Tetapi, motor listrik ini dipercaya akan menggunakan baterai 3 KWh, yang setara dengan mesin berkapasitas 125 CC.



Itulah tadi daftar motor-motor yang diprediksi akan meluncur pada tahun 2023.***