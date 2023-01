Harga Pertamax Resmi Turun Rp1.100 Mulai 3 Januari 2023, Simak Harga Terbaru

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengumumkan harga bahan bakar jenis Pertamax turun harga.

Harga Pertamax yang sebelumnya Rp13.900 per liter, kini turun menjadi Rp12.800 per liter.

"Harga baru berlaku per 3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB," kata Menteri BUMN Erick Thohir dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Selasa, 3 Januari 2023.

Selain itu, harga Pertamax Turbo (RON 98) disesuaikan dari per Rp15.200 per liter turun menjadi Rp14.180 per liter.

Mengenai produk jenis gasoil (diesel) yakni Dexlite (CN 51), harganya turun menjadi Rp 16.150 per liter, turun dari sebelumnya Rp18.300 per liter.

Sedangkan, Pertamina Dex (CN 53) mengalami penurunan harga menjadi Rp16.750 per liter dari sebelumnya Rp18.800 per liter.

Namun, harga baru tersebut hanya berlaku untuk provinsi dengan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, seperti DKI Jakarta.

Menurut Erick Thohir, penyesuaian harga Pertamax series tersebut mengacu pada perubahan harga minyak mentah dan harga produk minyak dunia.