Daihatsu Daftar Mobil Baru Berbentuk Sedan di Situs Pemerintah, Kembaran Vios?

PIKIRAN RAKYAT - Daihatsu diketahui mendaftarkan mobil baru di situs pemerintah.



Pada akhir 2022, brand asal Jepang tersebut mendaftarkan satu paten desain industri mobil baru yang belum diberi identitas.



Selain belum ada identitasnya, Daihatsu juga mendatangkan mobil yang cukup tak lazim ada di pangsa pasar saat ini.



Bukan SUV atau MPV, Daihatsu malah berupaya memasukkan mobil sedan yang saat ini tak terlalu banyak dilirik orang.



Pendaftaran mobil baru Daihatsu ini diketahui dari situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI Kemenkumham).

Daihatsu diduga mendaftarkan mobil baru dengan jenis sedan yang bisa jadi akan menjadi world premiere (pertama kalinya) diluncurkan di seluruh dunia.



Untuk desainnya, mobil ini memiliki bentuk mirip dengan sedan dari Toyota yakni Toyota All New Vios.



Garis-garis bodi sedan Daihatsu ini juga mirip dengan kembarannya dari Toyota tersebut. Selain itu kemiripan juga muncul dari bagian belakang lampu.



Sayangnya, belum diketahui dapur pacu apa yang akan dipasangkan pada mobil sedan ini.

Tetapi bisa jadi ini merupakan mobil proyek kerja sama antara Daihatsu dan Toyota sehingga menggunakan dapur pacu dan fitur yang sama.



Karenanya, ada kemungkinan besar sedan terbaru Daihatsu ini menggunakan platform Daihatsu New Global Architecture (DNGA).



Untuk dimensinya, jika sama dengan Toyota Vios maka mobil ini akan memiliki panjang 4.410mm, lebar 1.740 mm, dan tinggi 1.480 mm, dengan jarak sumbu roda (wheelbase) hingga 2.620 mm.



Beralih ke bagian dapur pacunya, All New Vios mendapatkan mesin baru berkode 2NR-VE 1.496 CC 4 silinder yang diikuti teknologi Dual VVT-i.

Mesin ini bisa menghasilkan tenaga mencapai 106 PS di 6.000 RPM diikuti torsi maksimum 138 Nm di 4.200 RPM yang semuanya disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan dan CVT.



Belum diketahui secara jelas fitur yang akan terpasang pada mobil ini. Tetapi bisa saja di sedan Daihatsu ini akan dipasangkan MID digital 7 inci head unit floating 9 inci terkoneksi dengan Android Auto dan Apple CarPlay, electronic parking brake (EPB), pilihan mode mengemudi (eco,normal,sport) bahkan bisa jadi mobil ini juga mendapatkan teknologi canggih Advanced Safety Assist (ASA) yang terpasang pada Daihatsu Rocky.



Mobil ini didaftarkan di situs DJKI Kemenkumham pada 20 Desember 2022, dan diumumkan hak desain industrinya pada 28 Desember 2022.



Pihak yang mendaftarkan mobil sedan terbaru ini merupakan Daihatsu Motor Co.LTD yang beralamat di 1-1 Daihatsu Cho, Ikeda-Shi, Osaka, Jepang.



Karenanya, bisa jadi ini merupakan sedan terbaru yang akan segera diluncurkan oleh Daihatsu di masa mendatang.



Hal ini sebenarnya akan cukup menarik dan menyita perhatian para penggemar otomotif di Indonesia. Pasalnya, beberapa tahun terakhir ini, Daihatsu sudah terpantau tak pernah mengeluarkan produk mobil berjenis sedan.



Seperti apa spesifikasi lengkap mobil sedan Daihatsu terbaru ini? Kita tunggu saja kabar baik dari PT Astra Daihatsu Motor (ADM) di waktu mendatang.***