SPBU Vivo Turunkan Harga BBM Per 1 Januari 2022, Ada yang Lebih Murah dari Pertamina

PIKIRAN RAKYAT - SPBU vivo kembali menurunkan harga BBM yang mereka jual pada awal tahun 2022. Tetapi perubahan harga yang dilakukan oleh SPBU swasta ini masih belum diikuti oleh yang lainnya.

Penurunan harga BBM untuk Vivo ini terjadi pada seluruh lini BBM yang mereka jual per 1 Januari 2022.

Salah satu penurunan BBM terjadi pada jenis Revvo 92 yang angka oktannya mirip dengan Pertamax.

Penurunan yang terjadi per 1 Januari 2022 ini bahkan membuat BBM dari Vivo lebih murah dari Pertamina. Berapakah masing-masing penurunannya.

Baca Juga: Gelombang Pasang Terjang Pesisir Utara Indramayu, Rumah Warga Ambruk

Pantauan tim Pikiran-Rakyat.com pada salah satu SPBU Vivo di Pasteur, Kota Bandung pada Senin, 2 Januari 2022 memperlihatkan adanya perubahan harga BBM ini.

Yang paling pertama berubah adalah BBM Vivo jenis Revvo 90 dengan angka oktan RON 90 sama dengan Pertalite.

Revvo 90 yang awalnya dijual Rp12.000 per liter, per 1 Januari 2022 berubah harga menjadi Rp11.800 per liter, turun Rp200 per liter.

Revvo 92 yang sama dengan Pertamax dengan angka oktan RON 92 juga mengalami perubahan harga yang sama.

Baca Juga: Diterjang Hujan Disertai Angin Kencang, Tiga Rumah di Cisarua Bandung Barat Rusak