Beli MINI Cooper Spesial Seharga Rp 1,1 M, Nikita Mirzani : Ini Bukan Gimmick!

PIKIRAN RAKYAT - Nikita Mirzani diketahui baru saja membeli satu unit mobil MINI Cooper Countryman lansiran 2019.

Namun yang dibeli Nikita bukan Countryman biasa.

Melainkan Nikita Mirzani membeli MINI Cooper Countryman F60S yang di stiker secara khusus dan ditandatangi oleh Sean Wotherspoon.

Sebagai informasi, Sean adalah desainer sepatu dan menjadi salah satu orang yang berkolarabosi dengan Nike untuk menciptakan satu spesial.

"Karena aku pecinta otomotif, selain jam, mobil dan sekarang sneaker. Dan ini mobil the one and only dan gua akan membeli," papar Nikita kepada pemilik mobil dalam unggahan video Nikita Mirzani di Youtube dalam akun Crazy Nikmir Real, Jumat 17 Juli 2020.

Sang penjual menyatakan, mobil ini diberikan wrap atau stiker khusus yang bahkan anti gores.

Stiker yang digunakan juga terinspirasi dari desain sepatu yang dibuat oleh Sean Wotherspoon.