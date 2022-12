Hadirkan Warna Baru, Vespa Batik Siap Meluncur di Indonesia, Intip Harga dan Spesifikasinya

PIKIRAN RAKYAT - PT Piaggio Indonesia telah meluncurkan Vespa Batik untuk varian Vespa LX125 pada 13 Desember 2022 di Jakarta Selatan.

Dengan peluncuran Vespa Batik ini, konsumen sudah bisa mendapatkannya dengan harga Rp77 juta OTR Jakarta yang sepaket dengan helm dan box belakang bermotif batik.

Karena mengusung basic body yang juga dari Vespa LX125, makanya PT Piaggio Indonesia mengaku ada banyak tantangan untuk menyematkan motif batik pada motor Vespa Batik tersebut.

“Kalau over mungkin lebay banget kan, okelah kita harus agak tone down. Makanya batiknya itu ada di elemen-elemen yang sebenarnya bukan utama dan itu polanya kecil-kecil,” ujar Communication and Brand Activation Manager PT Piaggio Indonesia, Ayu Hapsari pada 13 Desember 2022.

“Itu jujur challenge-nya luar bisa, makanya mungkin enggak bisa seluruh motif dari pola lain itu bisa diwakili ke sini karena memang di library kami semu motif tidak bisa diterapkan di sini dan secara story nyambung,” ujarnya.

Adapun menurut Ayu, ide tema Vespa Batik itu juga direncanakan dengan sangat matang dan dipikirkan lewat berbagai persepsi.

“Itu kita memikirkan sebagai suatu persembahan untuk Indonesia, apakah hanya mau menambahkan warna merah putih. Tapi kita ingin membuat sesuatu yang baru dan tidak pernah ada.

