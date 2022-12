Penjualan Hyundai Motor Meningkat 10 Kali Lipat, Hyundai Creta Paling Diminati

PIKIRAN RAKYAT - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) meraih peningkatan penjualan pada periode Januari - Oktober 2022.

Hyundai Indonesia bisa mencapai angka penjualan hingga 24.253 unit (retail sales) atau meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang didominasi model Creta dan Stargazer.

Adapun rinciannya adalah Hyundai Creta terjual 14.000 unit yang menjadi kontribusi dengan persentase terbesar terhadap total penjualan HMID, disusul Stargazer sejumlah 6.000 unit dan Hyundai Palisade sejumlah 1.600 unit.

Sebagaimana diucapkan oleh Marketing Dept GM PT Hyundai Motors Indonesia, pencapaian penjualan itu menjadi sehuah kebangaan dan kesenangan.

“Sebenarnya kami happy, karena pencapaian sampai bulan Oktober kemarin sudah mencapai 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” katanya.

“Penjualan kami sekarang sudah di atas 24 ribu, so far produk kami menjadi salah saru pilihan konsumen di Indonesia,” ujarnya pada Penyerahan New Creta Replacement Guarantee Program yang diadakan di Cibubur, Jakarta Timur, pada 8 Desember 2022.

Tentunya, menurut Astrid capaian ini akan terus memotivasi dan memperkuat komitmen Hyundai untuk terus menghadirkan produk dengan inovasi dan teknologi terbaik.

