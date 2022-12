Citroen Luncurkan 3 Mobil di Indonesia, Ada Pesaing Toyota bZ4X

PIKIRAN RAKYAT - Produsen mobil asal Perancis, Citroen meluncurkan produk di pasar otomotif Indonesia hari ini, Rabu, 7 Desember 2022. Tidak hanya satu, Citroen meluncurkan tiga produk sekaligus.

Ketiga produk yang diluncurkan yaitu New Citroën C3, New Citroën C5 Aircross dan New Citroën e-C4.

Christophe Musy, Head of ASEAN and General Distributors of Stellantis mengungkapkan, peluncuran tiga produk tersebut merupakan wujud komitmen Citroen yang kembali masuk pasar mobil Indonesia.

"Kami mempersiapkan berbagai pilihan mobilitas dengan fokus kepada kenyamanan masyarakat pengguna saat mereka beraktivitas. Dengan janji 'Dare to Care', Citroën

berkomitmen untuk membuat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Jajaran produk awal yang ambisius yang kami bawa ke pasar ini, diharapkan dapat melayani berbagai kebutuhan dan mobilitas individu masyarakat Indonesia," ungkapnya saat peluncuran di Mall Kota Kasablanka.

Ketiga produk yang diluncurkan berbentuk SUV. Seperti Citroën C5 Aircross yang menjadi pesaing Honda CR-V. Mobil ini hadir dengan mesin yang dilengkapi teknologi Turbo PureTech dengan kapasitas 1.6 Liter.

Mesin ini mampu menghasilkan daya mencapai 165 HP dan torsi maksimum sebesar 240

Nm, yang dikombinasikan dengan transmisi otomatis 6 percepatan.

Sementara produk lainnya yang diperkenalkan C3. Mobil dipekernalkan pada 2022 ini hadir dengan desain hatchback. Performa mobil ini didukung mesin 81 HP yang efisien dengan torsi maksimum 115 Nm. Dikombinasikan dengan transmisi manual 5 percepatan, New Citroën C3 merupakan kendaraan yang hemat bahan bakar dengan konsumsi sebesar 19,8 km/liter.

Sementara produk listrik yang diperkanalkan Citroën ë-C4. Citroën ë-C4 merupakan sebuah langkah besar dalam desain Citroën dengan posisi kendaraan yang tinggi diatas roda berdiameter besar dan nampak siap menerkam.