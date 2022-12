Hyundai Motors Indonesia Raih Penghargaan Car of The Year dari GridOto Award 2022

PIKIRAN RAKYAT – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) meraih lima penghargaan sekaligus dalam ajang GridOto Award 2022. GridOto Award adalah salah satu ajang penghargaan otomotif paling bergengsi sejak tahun 2018, tahun ini GridOto Award 2022 kembali dengan mengusung tema Best Value, Smart Choice.

Hyundai Motors Indonesia mendapat penghargaan untuk Hyundai STARGAZER sebagai Car of The Year dan The Best Small MPV. Selain itu, Hyundai Motors Indonesia juga berhasil meraih tiga penghargaan lainnya, yaitu The Best Small SUV untuk Hyundai CRETA, The Best Big SUV untuk Hyundai PALISADE, dan The Best Battery Electric Vehicle untuk Hyundai IONIQ 5.

WooJune Cha, Presiden Direktur HMID mengatakan pihaknya mengapresiasi dan berterima kasih atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan oleh GridOto kepada Hyundai Motors Indonesia.

"Kami sangat bangga Hyundai STARGAZER mendapatkan dua kategori penghargaan yaitu sebagai Car of the Year dan The Best Small MPV di GridOto Award 2022. STARGAZER merupakan produk spesial bagi kami karena telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga modern di Indonesia. Kami juga berterima kasih atas kesempatan dan penghargaan untuk Hyundai CRETA, Hyundai PALISADE dan Hyundai IONIQ 5 dalam kategori yang bergengsi ini. Kami dedikasikan penghargaan ini kepada seluruh pelanggan Hyundai di Indonesia atas sambutan yang luar biasa pada produk kami. Pencapaian tersebut akan menjadi motivasi kami untuk terus memberikan pelayanan dan produk terbaik bagi pelanggan di Indonesia, serta semakin menguatkan posisi Hyundai sebagai game-changer di pasar otomotif Indonesia," ujar WooJune Cha belum lama ini.

Hyundai STARGAZER berhasil menjadi bintang di GridOto Award 2022 dengan memenangkan dua kategori sekaligus yaitu Car of the Year dan The Best Small MPV. STARGAZER berhasil mendapatkan penghargaan tersebut dengan berbagai keunggulannya mulai dari desain yang dinamis, ekspresif dan futuristik, serta disesuaikan dengan karakteristik dan situasi jalanan di Indonesia.

Hadir dengan konsep tipologi Sleek One Box dan desain one curve, STARGAZER menciptakan profil aerodinamis yang memberikan kesan interior yang lapang. Selain itu, MPV terbaru dari Hyundai ini juga memiliki fitur Captain Seat yang menjadikan mobil ini sebagai benchmark baru di kelasnya.

Selanjutnya, Hyundai CRETA yang merupakan SUV pertama Hyundai yang diproduksi di Indonesia dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori The Best Small SUV dengan tampilan berkarakter SUV yang stylish, menarik perhatian dan sesuai dengan gaya hidup masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk kategori The Best Big SUV, Hyundai PALISADE berhasil memenangkan kategori tersebut.

Tampilan Hyundai PALISADE mencerminkan nilai premium SUV berstandar tinggi yang dilengkapi cascade grille lebih lebar dan Parametric Shield yang merupakan perwujudan desain eksterior tangguh untuk tampilan premium. Hyundai PALISADE juga disematkan fitur unggulan seperti SmartSense, dan fitur terbaru yaitu Rear Seat Passenger Talk Mode yang berfungsi untuk memudahkan komunikasi saat suara pengemudi tidak terdengar atau tersampaikan dengan baik ke kursi belakang.