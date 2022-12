Lewat Kolaborasi Triple Helix, Toyota Ajak Akademisi dan Pemerintah Perkenalkan Teknologi Elektrifikasi

PIKIRAN RAKYAT - Toyota mempunyai cara tersendiri untuk memperkenalkan teknologi elektrifikasi secara luas kepada masyarakat Indonesia.

Di tahun 2022, Toyota memperkenalkan sebuah aksi kolaborasi bernama Triple Helix yang sesuai dengan namanya, merupakan kolaborasi lintas bidang dilakukan oleh merk Jepang tersebut.

Triple Helix adalah program kerja sama antara industri, pemerintah, dan juga akademisi.

Program ini diwujudkan melalui rangkaian seminar nasional yang dilakukan oleh Toyota untuk memperkenalkan teknologi elektrifikasi.

Baca Juga: Berkunjung ke xEV Center, Tempat Pembelajaran Mobil Listrik Toyota di Indonesia

Dalam keterangan resmi ke Pikiran-Rakyat.com pada Kamis, 1 Desember 2022 Seminar nasional yang diselenggarakan kerja sama triple helix ini sudah memasuki sesi ke-4.

Bertempat di Bandung, 1 Desember 2022, seminar ke 4 ini membahas soal “Strategi Transisi Pengembangan xEV Menuju NZE dan Manajemen Unit in Operation (UIO) di Indonesia"

Selain itu, sudah ada 3 seminar nasional lainnya yang diadakan oleh Toyota untuk seminar nasional ini yakni “Komitmen Indonesia terhadap Net Zero Emission, Kontribusi Masing-Masing Sektor dan Tantangannya,” pada tahap pertama.

Kemudian pada tahap kedua berkolaborasi bersama civitas akademia Universitas Udayana (UNUD) di Bali 27 Juli 2022 mengangkat tema “Bali untuk Pariwisata Hijau & Berkelanjutan Menuju Net Zero Emission di Indonesia”, kemudian pada tahap ketiga Bersama dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) di Surabaya (11 Oktober 2022) mengangkat tema “Transisi Energi Baru Terbarukan Menuju Net Zero Emission (NZE) dan Tantangannya."