Yamaha Kembangkan Teknologi Baru, Motor Dijamin Anti Jatuh Saat Kecepatan Rendah

PIKIRAN RAKYAT - Yamah diketahui mengembangkan teknologi baru yang membuat motor akan anti jatuh pada saat kecepatan rendah.

Teknologi baru yang sedang dikembangkan oleh Yamaha ini bernama Advanced Motorcycle Stability Assist (AMSAS).

Dengan adanya AMSAS, teknologi ini memungkinkan motor untuk tidak jatuh ketika dalam kondisi sangat pelan dan tanpa penyangga.

AMSAS akan bekerja dalam satu kecepatan tertentu memastikan agar motor tetap stabil dijalankan.

Baca Juga: Daftar Harga Mobil Hybrid di Indonesia, Termurah Dijual Rp200 Jutaan

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Response Jepang pada Selasa, 29 November 2022, AMSAS ini dikembangkan oleh Yamaha Jepang.

Untuk uji cobanya, AMSAS dipasangkan pada motor sport Yamaha R3 agar dites kemampuannya.

"Sistem pendukung stabilisasi sepeda motor ini dikembangkan dengan tujuan agar setiap orang dapat menikmati rasa kesatuan dengan mesin diikuti ketenangan pikiran dan kenyamanan," kata Director and Senior Excecutive Officer, General Manager of Yamaha's Technology and Research Division, Heiji Maruyama.

"Kami bersama-sama menciptakan jalan dari tantangan ke pengalaman emosional para pelanggan kami. Itulah tujuannya," ujarnya.