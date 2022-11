Libas Trek Sejauh 1.700 KM, Rifat Sungkar Finis di Posisi Lima AXCR 2022

PIKIRAN RAKYAT - Pembalap Indonesia, - Pembalap Indonesia, Rifat Sungkar menyelesaikan ajang reli lintas negara pertama setelah vakum lebih dari 10 tahun.

Yang terbaru, Rifat ikut serta dalam kejuaraan rally sprint Asia Cross Country Rally ( AXCR ) pada 21-26 November 2022.

Ia sukses melewati enam special stage (SS) reli yang terbentang dari Thailand hingga Kamboja dengan lintasan sejuah 1.700 km. Dengan Raihan tersebut, Rifat merasa puas.

“Saya menikmati berpartisipasi dalam reli lintas negara untuk pertama kalinya, dan saya lega bahwa saya dapat menyelesaikan semua tahapan dengan aman,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima Pikiran-rakyat.com, Minggu, 27 November 2022.

Meski baru pertama kali, namun capaian Rifat twr ilang positif. Ia termasuk yang tercepat di setiap tahapan, dan mampu mengatasi kecelakaan di babak 1 sampai finish.

“Pengalaman ini memungkinkan saya menemukan masalah yang perlu saya perbaiki, baik dalam hal keterampilan saya dan mobil reli. Sekali lagi, saya merasa bahwa Triton adalah mobil yang benar-benar tangguh, tahan lama, dan andal,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menuturkan selama balapan, ada masalah yang terjadi pada mobilnya, yaitu kerusakan satu per satu shockbreaker, hingga akhirnya kolaps.

Dengan kondisi itu, ia harus mempertahankan kecepatan tinggi di jalan beraspal, dan ekstra hati-hati di jalan bergelombang.

Belum lagi suspensi mobil yang tak keruan, ia sempat terganggu bunyi bising yang panjang, sampai ia mampu menyelesaikan leg 1 di SS2 yang terpanjang di kompetisi.

Melalui akun Instagram, Rifat Sungkar menyampaikan ucapan selamat kepada Chayapon Yotha dari Thailand, yang menjadi juara umum AXCR 2022.

Baik Rifat dan Chayapon Yotha mengemudikan modifikasi unit kabin ganda Mitsubishi Triton di ajang ini, dan sama-sama mewakili Tim Mitsubishi Ralliart.

“Congratulations @ohm_chaya P1 AXCR2022 dan sebagai "New Kids on The Block" not bad P5,” kata Rifat sambil membubuhkan ikon cium, di akun @rifato.

Upaya pertama untuk kembali ke kancah olahraga motor dengan nama tim Mitsubishi Ralliart, menjadi momen yang sangat penting bagi Mitsubishi

Hal ini dikatakan Hiroshi Masuoka yang merupakan direktur tim balap Mitsubishi Ralliart. Ia memandang kemenangan timnya memang layak disandang, terlebih mekanik dan teknisi membawa Triton ke medan balap dengan performa yang baik.